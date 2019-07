Animales domesticados que no deberían ser mascotas

Muchos de los animales que hoy en día son domésticos fueron sacados de su hábitat natural a la fuerza y poniendo en riesgo su vida tras no adaptarse al cautiverio.

La comercialización de animales exóticos se ha ido normalizando hasta ser vistos como animales de casa sin tener en cuenta el lugar del que fueron extraídos según el CITES (Convención sobre el comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) alrededor de 5,800 animales son criados en condiciones no aptas para su naturaleza.

Según el blog de Experto Animal, de las especies más populares aquellos que no deben ser domesticados son los siguientes:

1.-Tortuga de florida

Es la clásica tortuga que muchas familias han optado por adquirir ya que en las tiendas de mascotas las venden a precios muy económicos, sin embargo, cuando llegan al hogar son pequeñas pero llegan a crecer un tamaño considerable y muchos se aburren.

La domesticidad no es una opción óptima para su crecimiento.

2.-Erizo europeo/africano

El erizo no logra sobrevivir mucho tiempo como animal doméstico, ya que incluso sus cualidades físicas no son aptas para estar en constante contacto con los elementos que componen una casa, además, estos no logran beber agua de objetos especializados para ellos ni pueden recorrer espacios con la libertad de no lastimarse.

3.-Lagartos

Nunca logran adaptarse a la vida en cautiverio ya que son de amplios espacios y estar encerrados va en contra de su naturaleza. Además, tenerlos aislados representa una limitante para ellos ya que, debido a creencias falsas, como que cazan aves y conejos, son normalmente mantenidos en espacios de vidrio, que, por más grandes que sean, nunca llegarán a ser suficiente para su desarrollo óptimo.

4.-Iguanas

Las iguanas también son muy comerciales cuando son pequeñas, pero pueden llegar a medir 1.8 metros con facilidad, por lo que es común que sean abandonadas en terrenos baldíos. Tienen un carácter agresivo y atacan con su fuerte cola cuando se sienten amenazados o no quieren ser molestados.

5.-Cotorra argentina

No todas las aves son aptas para estar en casa. Este es el caso de la cotorra argentina, quien por su temperamento es conocida por provocar daños en zonas urbanas. Son agresivas por naturaleza, sobre todo si se encuentran encerradas, lo cual les genera estrés y fuertes problemas de salud.