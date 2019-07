Miley Cyrus también abandona el festival Woodstock 50

La cantante estadounidense Miley Cyrus canceló su participación en el Festival Woodstock 50, del que ya se retiraron también los músicos Country Joe McDonald y John Sebastian, así como la banda de rock alternativo The Raconteurs.

Los exponentes antes mencionados planeaban actuar en esta nueva edición el próximo 16 de agosto, fecha en la que se presentarán The Killers, Maggie Rogers, Brian Cadd, Flora Cash y Larkin Poe, entre otros.

En días recientes, Woodstock 50 ha atravesado una serie de acontecimientos que afectan su realización. Por ejemplo, el festival cambió de sede y ya no se llevará a cabo en el Watkins Glen de Nueva York como se tenía previsto, además de que las fechas programadas (16, 17 y 18 de agosto), se podrían reducir a una sola.

De acuerdo con el portal Variety, el cantante Country Joe McDonald canceló su actuación debido a la nula comunicación que tuvieron los organizadores con él, pues, a dos semanas del festival, no había recibido detalles ni viáticos para su presentación.

Cuando el cantante John Sebastian anunció su salida del encuentro musical, mencionó: “Estuve con ellos casi todo el camino hasta que cambió la ubicación. Me molesta porque siento a Michael Lang (cofundador del festival) como un hermano de sangre, y me encantaría poder unirme a él”.

En contraparte, la banda The Zombies, a través de su manager, declaró para el mismo portal, que sigue dentro del festival con fecha para presentarse el 18 de agosto. “Siempre hemos creído que sucederá, lo que puede sonar extraño, nos encontramos en un momento de desorden, pero el espíritu de Woodstock es algo que necesitamos”, puntualizó Cindy da Silva.

La primera edición del Festival Woodstock, anunciado como “3 días de paz, amor y música”, se realizó del 15 al 18 de agosto de 1969, organizado por una congregación del movimiento contracultural hippie. Este año planea celebrarse su 50 aniversario.

Jay Z, Carlos Santana, The Lumineers, Dead and Company y The Black Keys, formaban parte de este festejo, pero en días pasados cancelaron su participación.