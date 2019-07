Cardi B cancela show en Estados Unidos tras amenaza

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la artista se disculpó con sus fans sobre el espectáculo planificado para el martes en el Bankers Life Fieldhouse, y dijo: "Mi seguridad y su seguridad primero".

Según el post Cardi B, cuyo verdadero nombre es Belcalis Almanzar, había estado más temprano en el recinto ensayando. Personal de seguridad le informó la postergación a los asistentes que estaban en fila el martes esperando para entrar.

Dear Indiana people I’m so sorry for today .I will like to let you know I was at the venue I was even rehearsing a new move I been excited to do on my show. Unfortunately there was a security threat that is currently under investigation right now. My safety and your safety first. pic.twitter.com/4glELemzYY