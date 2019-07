Otorgan doctorado Honoris Causa a Laura Bozzo; Congreso se deslinda

De acuerdo con su cuenta de Instagram, la presentadora también habría recibido la medalla "Benito Juárez" del Congreso de la Ciudad de México por su lucha en defensa de la mujer y contra la trata.

En un comunicado aclaró que el Poder Legislativo local, las comisiones o comités no entregan ese tipo de reconocimientos y que sólo "prestó" el Auditorio "Benito Juárez" para que se llevara a cabo a solicitud de una legisladora.

"El Congreso de la Ciudad de México no cuenta con atribuciones para entregar doctorado honoris causa o reconocimientos que no estén previstas en la Constitución o en su Ley Orgánica", expuso.

En su cuenta de Twitter @laurabozzo la llamada “señorita Laura” publicó fotografías con los diputados locales Nazario Norberto Sánchez y Eduardo Santillán, de Morena, quienes también recibieron el doctorado Honoris Causa del Claustro Académico Universitario.

Sin embargo, para este evento no hubo invitación a la prensa y se desarrolló mientras se discutía en el recinto de Donceles y Allende la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.

El Poder Legislativo local afirmó que no tuvo conocimiento alguno de los detalles de la ceremonia de entrega de reconocimientos ni de las personas que los recibirían.

"El Congreso no avala, por tanto, ni la entrega ni mantiene vínculo alguno con las instituciones que los conceden", subrayó.

Emocionada no solo por el Doctorado Honoris Causa si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores pic.twitter.com/0OULJijUjA