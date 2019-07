Planea destinar beca a transporte

Diana García Coronado es una de las beneficiadas de la beca "Benito Juárez".

Hace unos días se llevó a cabo en la ciudad la entrega de más de 400 becas a estudiantes de la UAdeC, en donde el delegado federal, Reyes Flores Hurtado, hizo entrega en mano de dicho apoyo, siendo una de ellas Diana.

Ella cursa el segundo año de la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de dicha universidad, por lo que relató que hasta que ella se benefició con este recurso ve con otros ojos los programas que promueve el nuevo Gobierno.

Dijo que hace varios meses salió la convocatoria para inscribirse, estimó que fue en el mes de mayo, por lo que inmediatamente llenó el cuestionario y las opciones para ver si tenía el beneficio.

Mencionó la estudiante de Medicina que al principio pensó que no había sido aceptada, dado que se dieron los primeros folios de los beneficiarios de la beca, pero vio en la lista que su número no estaba, por lo que expresó que "me enojé e hice coraje por ello".

Sin embargo, explicó que después de mes y medio los contactaron a través de la facultad y se presentó una nueva lista en donde sí apareció su folio.

Dentro de los requisitos que tiene que cubrir para recibir el apoyo va desde ser un alumno regular en la escuela, no repetir materias y contar con un promedio de calificación de 85.

Citó que la beca es por 10 meses, pero desconoce si hay que renovarla al siguiente año.

Relató que de su facultad eran alrededor de 20 estudiantes de distintas generaciones, pero que de su salón fue la única en participar.

Los planes que tiene Diana con el dinero que recibirá cada bimestre es para el transporte. Dijo que contempla ahorrar un poco y juntarlo con lo que gana maquillando los fines de semana en su casa para comprarse un auto pequeño, con lo cual se ahorrará el dinero de los camiones.

Reconoció que muchas veces las personas se enojan porque hay programas para apoyar a los ninis, a los adultos mayores o a las guarderías, por lo que no se entiende este beneficio hasta que uno recibe el apoyo.