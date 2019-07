Evanescence regresará a México este año

Varios conciertos en México se anunciaron ayer lo que generó revuelo en redes sociales.

Keane, Travis y Evanescence pisarán suelo mexicano en los próximos meses.

Previo a sus pesentaciones en el Corona Capital 2019 de la Ciudad de México el 16 y 17 de noviembre, Keane y Travis compartirán el escenario en Monterrey y Guadalajara, los días 13 y 15 de noviembre próximo, respectivamente.

La agrupación inglesa Keane, que estrenará el 20 de septiembre Cause and effect, su primer disco en siete años, se encuentra de regreso con una gira de promoción que incluye fechas en Europa, Estados Unidos y ahora México.

"Estamos ansiosos por volver al escenario y tocar algunas de estas nuevas canciones para ti, y por supuesto, algunas viejas favoritas", señaló en redes sociales la banda encabezada por Tom Chaplin con respecto a su actual tour.

Por su parte, la banda estadunidense de rock Evanescence volverá a México el 30 de noviembre próximo para presentarse en el Knotfest 2019, festival musical organizado por la agrupación de heavy metal Slipknot.

El grupo liderado por Amy Lee tocará en el Parque Deportivo Oceanía, en la Ciudad de México, luego de siete años de ausencia, pues su presentación más reciente en la capital fue en 2012, cinco años antes también estuvo en el país para lanzar su álbum The open door.

La formación musical originaria de Little Rock, Arkansas, alcanzó la fama con su tema Bring me to life en 2003; actualmente se encuentra de gira para promocionar su cuarto material discográfico titulado Synthesis.

"Estaremos tocando en el @knotfestmexico el sábado 30 de noviembre con un grupo de grandes bandas. ¡Comenta si nos vemos allí!", escribió la agrupación en sus redes sociales.