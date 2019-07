Sharis Cid ya no hablará de su ex

Sharis Cid ya no dará más declaraciones sobre su expareja Isaías Gómez, quien fue asesinado en septiembre del 2018 en San Miguel de Allende.

La actriz escribió en su cuenta de Twitter que todo lo que tenía que decir ya se dijo, y que se queda con el amor que compartió con Isaías durante más de cinco años.

"Gracias a ustedes amigos de la prensa y público en general. Por este medio quiero informarles que a partir de hoy hable quien hable, digan lo que digan no daré ninguna declaración ya lo que tenía que decir se dijo. Estoy tranquila y en paz de haber hablado con la verdad siempre. Me quedo con el amor tan grande que Isaías me regalo en vida", posteó.