Más de 70 por ciento de consultas son de niños

De cada 10 consultas de psiquiatría que recibe actualmente la Unidad de Especialidad Médica en Salud Mental, por lo menos siete son de infantes.

La coordinadora de la Uneme, Jessica Andrade Márquez, comentó que los problemas que presentan son derivados de un ambiente familiar insano.

"Estamos recibiendo mucha población infantil, ahorita las mamás han estado muy interesadas en traer a los menores principalmente por problemas de conducta, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos derivados del ambiente familiar, problemas económicos y de pareja y todo repercute en los niños", dijo.

La también psiquiatra comentó que a diferencia de las personas adultas, las cuales pueden manifestar síntomas claros de depresión como tristeza y llanto, con los menores esto es diferente, pues normalmente se aíslan o se vuelven introvertidos.

"El niño se siente mal, pero no sabe cómo expresarlo. Para ellos es más fácil el aislamiento, sí pueden llorar, pero no cuando los ven. Un niño con ansiedad no te va decir que se siente inquieto, que no puede dormir o le duele la cabeza, es un niño que se empieza a comer las uñas, presenta problemas escolares o bajo rendimiento". Para padres y madres estos síntomas indican que es necesaria la atención de un especialista.

Son menores en rangos de edad de los 5 a los 12 años, quienes están acudiendo a la consulta de psiquiatría con la especialista.

Andrade Márquez dice que el número de infantes no necesariamente se traduce en un aumento en las enfermedades mentales en este sector de la población, sino una mayor atención por parte de sus tutores o progenitores ante la difusión y el trabajo desarrollado por las dependencias de salud para promover la importancia del bienestar emocional, así como el aumento de suicidios.

Aunque menciona que ante el estigma que todavía cargan las enfermedades mentales, no es fácil para muchos padres y madres, pero es necesario hacerlo.

"Se tiene que perder el miedo porque en nuestra población no se puede hablar de depresión o ansiedad sin que te digan que 'estás loco' cuando no es así. Tenemos que reconocer que en nuestro país y en el mundo, las enfermedades mentales existen y van en aumento".

Aseguró que en la medida que se atiendan a hijos tempranamente, las consecuencias durante la adolescencia, juventud y edad adulta serán menores. "Si no se trata ahorita en la adolescencia con los cambios hormonales y sociales, se van a venir consumo de sustancias, depresión, ansiedad y otros problemas serios".

