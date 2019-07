Van otra vez contra 'mordidas'

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que en las próximas semanas retomará el operativo de vialidad "Torreón dice no a la mordida", acciones que además irán acompañadas de una vigilancia integral en toda la vía pública.

Señaló el funcionario que las acciones buscan destacar el valor del respeto que debe de existir entre ciudadanos y autoridades, esto en referencia a los recientes casos de agresiones entre ambas partes y que se han viralizado en redes sociales.

"Tenemos todos que ser respetuosos de la ley y entender que los agentes de Tránsito pues cumplen con una obligación de cuidar las vialidades, de cuidar a los peatones... Es su chamba. A veces no es agradable que a alguien se le detenga, pero la gente tiene que entender que si comete una infracción, pues tiene que multársele".

Zermeño destacó que la campaña contra la "mordida" generó resultados positivos la primera vez que se implementó hace más de 20 años, por lo que además pide la colaboración de los ciudadanos para que se puedan tener mejores resultados, tomando en cuenta las necesidades de movilidad actuales en toda la ciudad.

"Necesitamos la colaboración de todos para respetarnos, respetar los reglamentos de tránsito, vamos a revisar las velocidades, porque el reglamento actual señala 60 kilómetros por hora, y todos sabemos que en avenidas como el periférico, como el Torreón-San Pedro, como en algunas avenidas importantes pues nadie va a 60 por hora".

Dijo que dichas modificaciones deben llevarse a cabo desde el Reglamento de Tránsito y Movilidad Urbana del municipio, se buscará que en algunas zonas los límites de velocidad sean mayores y en otros se ajusten a la necesidad del tráfico.

Tales propuestas, afirmó, ya se encuentran para su estudio en las mesas de los regidores de la comisión de Movilidad Urbana, posteriormente se someterán al análisis adecuado en el Cabildo, mismo que finalmente deberá de votarlas a favor o en contra, dependiendo de los planteamientos.

En cuanto al operativo contra los sobornos a los agentes de Vialidad, reiteró que serán dos semanas las que tengan que pasar para que se afinen las acciones y se comience con su aplicación en los diversos puntos de Torreón.

Cabe recordar que fue apenas la semana pasada cuando, en la misma Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana, el regidor Esteban Soto propuso que se analizara la propuesta del alcalde de dotar a los agentes de tránsito de cámaras de video, además de implementar un sistema de cobros en el sitio y así agilizar los trámites de los ciudadanos.

No obstante, dicha propuesta fue catalogada como "recaudatoria" por la oposición en el Cabildo.

Cuestionado respecto a supuestos casos reportados en medios de comunicación sobre unidades municipales que portan placas irregulares, dijo: "Pediría que me mandes esos datos, para sancionar a aquellos que no traigan placas, sean policías, sean servidores públicos, sea quien sea, aquí no hay privilegios", respondió.

Vigilancia