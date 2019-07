A Noel Schajris le emociona volver a Torreón

El 14 de noviembre de 2013, es una fecha que se quedó para siempre en la mente y el corazón del cantautor Noel Schajris. Ese día se presentó ante miles de laguneros en el Territorio Santos Modelo.

Fue una presentación de una conocida universidad de Gómez Palacio. Acudieron muchos jóvenes que cantaron sus rolas y es por eso que al recordarla a Noel se le pone la piel chinita, así lo hizo saber en entrevista con El Siglo de Torreón.

"A huev... que recuerdo ese show, estuvo cab... ese día. Fue impresionante, sonó increíble ese show y el público fue espectacular. Sólo de acordarme me pone la piel chinita, si eso ocurre de nuevo este 2 de agosto será una de las mejores noches de 4 Latidos", dijo.

El intérprete se refiere al recital que darán Sin Bandera y Camila dicha fecha en la Feria de Torreón. Comentó que ya están listos para cantarle a los laguneros.

"La verdad es que hacía falta volver con ustedes. Me encanta volver a Torreón como sea y esta vez lo haremos con esta gira y qué mejor que ocurra en la tierra de nuestro amigo Mario Domm", expuso.

El artista comentó que harán un recorrido de los éxitos de ambos duetos y además en algunas ocasiones los cuatro se unirán en el escenario.

"El público de Torreón es espectacular. Vamos con todo, todas las melodías han sido hits. Será uno de los mejores shows que ustedes podrán presenciar. La mayoría de los conciertos han sido 'sold outs' y esperamos que ocurra lo mismo en La Laguna", detalló.

Noel comentó que además de 4 Latidos, Sin Bandera se encuentra laborando en sus propios proyectos que esperan sea del agrado de sus seguidores.

"Hay muchos planes bonitos. Con Sin Bandera estamos sacando unas canciones bellísimas, queremos llevar al grupo a un siguiente nivel activo. Planeamos una gira muy interesante".

En cuanto a su faceta de solista, Schajris planea sacar muy pronto un material discográfico.

"Es un EP de versiones acústicas que hice con un pianista que es un prodigio colombino. Es realmente llamativo su talento. El 14 de agosto inició mi gira en solitario en Chile.

"Todo me está sucediendo simultáneamente... cosas con 4 Latidos, con Sin Bandera y con mi propia carrera", dijo muy entusiasmado.

Sobre su trabajo como actor, Noel informó que justo hace un año terminó de rodar el largometraje argentino, Solo el amor, dirigido por Andy Caballero y Diego Corsini.

"No dejen de ver esta película, ya está en Netflix. La 'peli' sigue la historia de 'Emma' y 'Noah', una abogada y un rockero, cuyas vidas cambian cuando se conocen", detalló.

El pasado 19 de julio, Schajris cumplió 45 años y durante la charla comentó cómo festejó su onomástico.

"El mejor obsequio fue despertar y que mis hijos me saltaran encima y me desearan feliz cumpleaños. Recibí muchos mensajes de los fans del mundo y ésos también me hicieron el día".