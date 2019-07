Almada, 'inconforme' con resultado de ayer

Inconforme con el empate de su equipo, Guillermo Almada compareció ante los representantes de los medios de comunicación, tras el mal partido que dieron anoche los Guerreros del Santos Laguna en su debut en Copa MX.

El estratega uruguayo fue claro y honesto, al expresar su inconformidad por no quedarse con la victoria ante los Correcaminos de la UAT, pero sobre todo, por lo poco que ofreció Santos sobre la cancha: "no hicimos un buen partido, no me gustó, creo que de todo lo que hemos jugado con el equipo, hasta en partidos de pretemporada, hemos tenido mejores actuaciones que hoy (ayer), sobre todo en la construcción del futbol, estuvimos muy imprecisos, el rival nos complicó con el simple hecho de tirar la pelota para adelante y nos faltó un poco más de tranquilidad y manejo para abrir su defensa, por más que tuvimos algunas ocasiones, quiero ser honesto, no me gustó el partido", sentenció.

¿Te lo perdiste? ¡Revive la anotación de Valdés con la que igualamos el marcador! #ModoGuerrero pic.twitter.com/ogWYMjIfnb — Club Santos (@ClubSantos) July 31, 2019

Obligado a colocar a jugadores en posiciones que no son las habituales para ellos, Almada quedó conforme con la manera en que le respondieron, aunque abundó en su desagrado por el funcionamiento colectivo: "a Diego lo tuvimos que improvisar ahí, por las circunstancias del juego, no teníamos a otro jugador ahí, lo habíamos probado, había tenido una buena respuesta e hizo un buen partido, Abella queríamos también que nos diera un poco más de prolijidad allá atrás, quedamos conformes con ambos. Lo que no me gustó fue el funcionamiento colectivo, este es un deporte en equipo, no es tenis, nosotros no tuvimos el volumen de juego que hubiéramos querido, quizá por la falta de actividad de algunos de ellos", expresó.

Sin ponerlo como excusa, Almada expuso la falta de descanso de sus jugadores, con un calendario apretado, al menos durante esta semana, ya que apenas el pasado domingo tuvieron partido de Liga MX y el próximo viernes volverán a tener actividad: "se nota el rodaje de lo que estamos jugando, porque tuvimos partido hace 48 horas y el viernes jugamos nuevamente, no completaron el proceso de recuperación y era prácticamente imposible que repitiéramos al grupo", explicó.

El estratega santista compartió que el mal sabor de boca por el resultado de anoche, lo tienen también sus jugadores, lo que pudo palpar en el vestidor: "lo reciben mal, los vi afectados y como en todo deporte, lo único que nos puede dejar conformes es ganar, queríamos ganar, obviamente quedan muchas cosas para corregir y mucho torneo por delante, pero me gusta que lo tomen así, porque significa que hay margen de mejora, que les gusta ganar, debemos tener una buena autocrítica, recapacitar en las cosas que hicimos mal y tratar de mejorar", finalizó.

REINOSO

En su evaluación, "El Maestro" Carlos Reinoso aprobó a su equipo con una nota alta, al conseguir el empate anoche en el Corona.

"Para nosotros es un resultado bueno, porque jugamos ante un rival de Primera División que es el súper líder, que hace goles, que no le han hecho gol, que juega muy bien, así que sacar un resultado acá, cuando no se gana y no se pierde, es un buen resultado ante un buen equipo y nos sirve para crecer en el primer juego que nosotros tenemos ya en serio, en esta etapa, son muchos chavos nuevos que no estaban en el equipo el torneo anterior, entonces es un gran resultado, pudiendo haberlo ganado en la última jugada, como lo pudieron ganar ellos antes", analizó.

La planeación del partido ayudó al chileno a neutralizar los puntos fuertes de los Guerreros y a partir de ahí, conseguir su objetivo: "habíamos visto a este equipo en los dos partidos que han tenido con Chivas y Ciudad Juárez, vimos cómo generaban los resultados, haciendo presión alta, entonces nos preparamos para apretar un poco más atrás y de ahí salir por fuera, en una de esas jugadas conseguimos el gol y creo que nos salió muy bien, en el segundo tiempo nos pesó porque perdimos la pelota y ellos recuperaron, nos metieron un poco en nuestro campo, hicimos unos cambios y mejoramos", culminó.