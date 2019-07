Hospital General labora bajo protesta

Personal del Hospital General de Gómez Palacio que pertenece a la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud labora bajo protesta debido a presuntas irregularidades en la asignación de plazas.

Ayer, desde temprana hora fueron colocadas unas mantas en las cuales se informa de la situación a la ciudadanía.

Los empleados aseguran tener más de seis años trabajando por contrato, y pese a esto la sindicalización se hizo entre familiares y allegados a la mesa directiva de la organización, a cargo de Jesús Fernando del Rivero.

"Nuestra inconformidad es que entregaron unas plazas a personas que no pertenecen a la Secretaría de Salud, somos compañeros que tenemos seis, 10 y 12 años de contrato, y a ninguno de nosotros se nos tomó en cuenta", dijo Didier Hernández, enfermero.

Comentó que fueron 18 personas las que se integraron a la Sección 188 del SNTSA recientemente, sin embargo, es la segunda ocasión en el año que se hace entrega de plazas sin tomar en cuenta al personal de mayor antigüedad.

"En aquella ocasión nos dijo que a nosotros no nos iba a ayudar porque no tenía ninguna obligación, ningún compromiso porque no éramos trabajadores de base y no aportábamos una cuota sindical, nos preguntó (Del Rivero) que si teníamos familiares en el sindicato, algunos sí, otros no, y nos dijo que en esta entrega nos iba a apoyar con una o dos plazas".

Didier Hernández añadió que son 14 personas en el área de enfermería del Hospital General de Gómez Palacio, mientras que en Lerdo son 20 más las que esperan su adhesión a la organización, muchas de ellas con códigos (contratos) diferentes a las funciones que desempeñan las cuales son más especializadas.

"Tenemos tiempo trabajando aquí y haciendo funciones de especialista, es decir, en áreas críticas como quirófano, terapia intensiva, neonatos, esas áreas que no cualquiera entra y no se nos tomó en cuenta".

Los manifestantes fueron apoyados por parte del personal del Hospital General quien se unió a esta protesta, donde no se paran las actividades, solo se manifiesta abiertamente la inconformidad.

Hasta ayer por la noche la Sección 188 no había dado ninguna respuesta a las peticiones, por lo que dijeron que el movimiento continuará.

El Siglo de Torreón buscó al doctor Jesús Fernando del Rivero, pero dijo que hasta hoy daría entrevista.

Plazas