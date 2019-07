Presentan nuevo libro de efemérides Planea destinar beca a transporte Apoyan a trillizos recién nacidos

Se presentó la segunda edición del libro Efemérides de Torreón escrito por Ilhuicamina Rico Maciel.

Fue a petición de Carlos Castañón, director del Archivo Municipal que el autor, nacido en Sinaloa tomó la idea original de Beatriz González de Montemayor, la primera titular de la casa histórica de la ciudad.

Hace 20 años se redactó el primer trabajo de este tipo, por lo que en esta ocasión se llevó a cabo una versión más amplia que tomó seis meses de trabajo para abarcar desde 1847 hasta 2018 distintos sucesos de Torreón.

"Es un trabajo muy minucioso, hay que ir a la hemeroteca y revisar los periódicos, sobre todo los de El Siglo, que tiene una gran cantidad de información que se puede consultar, así como libros sobre la época", menciona Ilhuicamina.

Entre las fechas a destacar, Maciel toma de manera inmediata la erección como ciudad, la toma de Torreón, la construcción el aeropuerto y la visita de distintos políticos, entre los que se encuentran Presidentes.

Sin embargo, afirma que no son solo días políticos, sino también sociales, deportivos, religiosos y empresariales los que han marcado la vida del municipio.

En el acto, se contó con la presencia del cronista Jesús Sotomayor, quien aduló la recabación de información de Ilhuicamina.

Diana García Coronado es una de las beneficiadas de la beca "Benito Juárez".

Hace unos días se llevó a cabo en la ciudad la entrega de más de 400 becas a estudiantes de la UAdeC, en donde el delegado federal, Reyes Flores Hurtado, hizo entrega en mano de dicho apoyo, siendo una de ellas Diana.

Ella cursa el segundo año de la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de dicha universidad, por lo que relató que hasta que ella se benefició con este recurso ve con otros ojos los programas que promueve el nuevo Gobierno.

Dijo que hace varios meses salió la convocatoria para inscribirse, estimó que fue en el mes de mayo, por lo que inmediatamente llenó el cuestionario y las opciones para ver si tenía el beneficio.

Mencionó la estudiante de Medicina que al principio pensó que no había sido aceptada, dado que se dieron los primeros folios de los beneficiarios de la beca, pero vio en la lista que su número no estaba, por lo que expresó que "me enojé e hice coraje por ello".

Sin embargo, explicó que después de mes y medio los contactaron a través de la facultad y se presentó una nueva lista en donde sí apareció su folio.

Dentro de los requisitos que tiene que cubrir para recibir el apoyo va desde ser un alumno regular en la escuela, no repetir materias y contar con un promedio de calificación de 85.

Citó que la beca es por 10 meses, pero desconoce si hay que renovarla al siguiente año.

Relató que de su facultad eran alrededor de 20 estudiantes de distintas generaciones, pero que de su salón fue la única en participar.

Los planes que tiene Diana con el dinero que recibirá cada bimestre es para el transporte. Dijo que contempla ahorrar un poco y juntarlo con lo que gana maquillando los fines de semana en su casa para comprarse un auto pequeño, con lo cual se ahorrará el dinero de los camiones.

Reconoció que muchas veces las personas se enojan porque hay programas para apoyar a los ninis, a los adultos mayores o a las guarderías, por lo que no se entiende este beneficio hasta que uno recibe el apoyo.

El pasado domingo 28, Esmeralda Galván Ramírez dio a luz a trillizos en el Hospital General de Torreón.

En atención a una solicitud directa al gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís vía red social, la presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la señora Marcela Gorgón, visitó a la madre de dos niños y una niña.

Así pues, Marcela entabló una plática con Esmeralda para ofrecerle, tanto a ella como a los recién nacidos, todo el apoyo necesario de parte del Gobierno del Estado y el DIF Coahuila para que crezcan y se desarrollen en un ambiente sano.

Como resultado, se dio la entrega de una ayuda inmediata en la que Esmeralda recibió paquetes de artículos para los bebés con ropa, pañales, leche, productos de higiene personal.

Asimismo, se le ofreció cualquier atención médica que fuera necesaria para la madre como para los trillizos.

Por su parte, la joven madre que habita en la localidad de Ricardo Flores Mondragón en el municipio de Torreón, agradeció la visita de la presidenta Honoraria del DIF, Marcela Gorgón.

En su despedida, Marcela se comprometió a dar seguimiento a la evolución de cada uno de los integrantes de la familia Galván, garantizando así el mejor de los desarrollos posibles en cada uno de los aspectos necesarios de los niños y la niña.

