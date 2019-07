Arremete Achem contra Valenzuela

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, arremetió contra Jorge Valenzuela Hernández, representante de la asociación civil "Justicia para Lerdo", quien la denunció ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE) por una serie de supuestas irregularidades que se han presentado en su trienio, entre ellas el proceso para sindicalizar a personal de confianza incluyendo a sus parientes y allegados.

La presidenta municipal dijo que respecto al proceso de sindicalización, el inconforme puede resolver sus dudas con el secretario general del Sindicato, Bruno de la Cruz Hinojosa, aunque también lo llamó a reflexionar y a que se acuerde que son "amigos de muchos años".

En lo referente a la petición que hizo Valenzuela Hernández para que se audite al Ayuntamiento, González Achem expresó que "lo que necesite saber yo misma se lo digo y si solicita, que me llegue la Auditoría, que me hagan todas las auditorías que sean, nada más, ¡híjole!, pedirles por enésima vez que me ayuden, que me dejen trabajar, que ya me dejen irme a descansar que ha sido el trabajo arduo e intenso".

"Qué increíble que objete cuando su madre es pensionada de hace muchos años, cuando ellos sacan dinero también de toda la vida, en los tres años que yo tengo aquí se le ha apoyado, de aquí viven. Qué increíble que lo apoyé para salir del Cereso, porque estaba en el Cereso en la campaña cuando yo iba a ser presidenta, lo apoyé y lo saqué porque había robado un carro y había metido una factura falsa, lo apoyé a salir y mira, es el que está objetando un derecho que tienen los trabajadores y yo creo que la vía está equivocada, debe de ir a preguntarle al Sindicato", afirmó.

Respecto a que Valenzuela Hernández también la acusó de presunto nepotismo y enriquecimiento ilícito, González Achem expresó que "el dinero es como el humo y como el amor, se nota, entonces pues todo mundo sabemos aquí quién es cada familia, cada quien, yo vivo en la misma casa, yo tengo un patrimonio pues sí, pero es de más de 40 años de trabajo, quien sabe qué me vaya a querer sacar, yo no sé a qué obedece ni por qué motivo, pero bueno, es respetable, es un ciudadano y puede decir lo que quiera".

La semana pasada y además de la denuncia de Valenzuela Hernández, diversas organizaciones también manifestaron su inconformidad por el proceso de sindicalización, pero lo hicieron a través de oficios girados a la presidencia municipal.

Los oficios debidamente firmados fueron enviados por asociaciones como Empresarios Lerdenses, Redes Ciudadanas de La Laguna Benito Juárez A.C.; Jesús Roberto Balderas Antuna "Shampoo", excandidato independiente y la Coalición de Organizaciones Ciudadanas de Durango (COCD), entre otros.