Aseguran que no tolerarán abusos

Mientras que en redes sociales circuló un nuevo video de un conflicto entre ciudadanos y agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, el titular de la citada dependencia, Pedro Luis Bernal, insistió en que no se tolerarán abusos de ningún tipo, tanto de los elementos como de los civiles.

En el clip que causó revuelo en las redes sociales se exhibe un presunto abuso policial, donde se observa a tránsitos que discuten con un ciudadano y más tarde llegan agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en apoyo de sus compañeros para detener al civil.

En la imagen se observa que un hombre les reclama y encara a los agentes viales por una presunta agresión que recibió una mujer de parte de uno de ellos.

El hecho sucedió sobre la antigua carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido Allende, cerca del Periférico y se observa a cuatro hombres y una mujer del departamento de Tránsito y Vialidad, quienes llegaron a bordo de dos automóviles y una motocicleta.

En otra parte del video se ve que los agentes viales, con apoyo de compañeros de la Policía Municipal a bordo de una camioneta con el número 35232, someten al hombre, quien momentos antes les reclamaba y los encaraba. La mujer de tránsito forcejea con la señora mientras esta le dice: "no me toques, no me toques".

De forma coincidente con el nuevo conflicto entre agentes y ciudadanos, la propia Dirección de Tránsito y Vialidad llevó a cabo durante el martes una capacitación en materia de derechos humanos para sus elementos, acciones que se desarrollaron en las instalaciones de la presidencia municipal.

"No vamos a tolerar abusos de ningún tipo, tanto de un lado como de otro, pero sí estamos tomando de nuestra parte las medidas necesarias... Son capacitaciones constantes que llevamos a cabo para que nuestros elementos puedan reaccionar de forma adecuada en caso de verse envueltos en algún conflicto", destacó el jefe de Vialidad, Pedro Luis Bernal.

El funcionario además reiteró que es muy importante la "preparación y capacitación constante" de los servidores públicos en diversos temas, entre ellos, el relacionado a los derechos humanos, que es uno de los prioritarios para la corporación a su cargo.

Recordó que el trabajo de los policías de Tránsito y Vialidad va más allá de aplicar el Reglamento de Movilidad Urbana, pues los agentes realizan funciones relacionadas con la empatía y proximidad social con los habitantes.