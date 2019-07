Chávez Jr. dice que no regresa por dinero

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. negó que su regreso a la actividad sea por dinero o para complacer a alguien.

Luego de más de dos años sin pelear, Chávez Jr. volverá a la actividad el próximo 10 de agosto en San Juan de los Lagos, Jalisco, ante el colombiano Evert Bravo, en pleito que se realizará en las 173 libras en el estadio Antonio R. Márquez de dicho municipio.

"Me siento bien, con ganas, tengo ganas de pelear, no sé si el tiempo que descansé me sirvió, no estoy peleando por dinero ni por quedar bien con nadie, estoy pelando porque quiero boxear otra vez", aseveró el hijo del legendario "JC".

Está consciente de que enfrentará a un rival con el que tiene poco por ganar y mucho qué perder. "No tengo referencias de él, sé que es rival equis, tiene nueve o diez perdidas, pero a la vez me presiona porque no tengo nada que ganar y mucho que perder, debo ganar y convencer, no solo ganar".