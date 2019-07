México hace el 2-3 en boliche femenil

- Las bolichistas Miram Aseret Zetter Velazco e Ileana Lomelí Lemus se colgaron la plata y el bronce, respectivamente, en el último día de actividades de su disciplina en los Juegos Panamericanos.

La insignia dorada quedó en manos de la campeona mundial en 2014 y 2015 de bolos, la colombiana Clara Guerrero, quien superó a la mexicana Aseret Zetter por marcador de 198-171; mientras que en ronda de semifinales Ileana Lomelí perdió 202-213 ante María Rodríguez, pero ambas se llevaron la medalla de bronce.

"Estoy feliz, contenta y orgullosa por lo que hice en estos Juegos Panamericanos. Me llevo dos medallas panamericanas, me voy feliz y vamos a lo que viene. La experiencia fue increíble, dos platas no se dicen fácil y creo que es uno de mis mejores eventos", externó Aseret Zetter.

En la edición XVIII de los Juegos Panamericanos el boliche mexicano logró dos medallas de plata y un bronce.