Invertirán 10 mdp para basura orgánica

El Ayuntamiento estima invertir 10 millones de pesos por año para la recolección de basura orgánica y escombro una vez que se dicte el fallo de la licitación que aseguró el alcalde Jorge Zermeño; se encuentra en su última etapa.

Actualmente se encuentra el Municipio en el proceso de revisión de propuestas técnicas y económicas de las empresas que compiten por prestar el servicio de recolección y disposición de basura orgánica y escombro.

No obstante, el presupuesto del que dispondrá el Ayuntamiento anualmente no llega al monto de la erogación que por mes realiza para pagar la recolección domiciliaria de basura.

"Vamos a invertir en un año 10 millones de pesos, a PASA se le paga al mes entre 17 y 18 millones", dijo el presidente municipal, quien espera que ya el mes próximo entre en funciones. Cabe recordar que en la ciudad se cuenta ya con ocho centros de transferencia en distintos puntos adonde pueden acudir los carromatos.

Zermeño Infante señaló que tras publicar la licitación se encuentran en esta etapa de análisis de propuestas para determinar cuál empresa es la que brindará mejor servicio por un costo adecuado y que dentro de un mes se espera que ya se pueda estar trabajando en la recolección de esta basura orgánica, que además no corresponde a la empresa PASA (Promotora Ambiental) recolectar, puesto que la disposición de desechos establecidos en el convenio no incluye árboles, maderas, hojas y tampoco desperdicios de materiales de construcción, por lo que muchas personas en ocasiones tiran estos materiales en espacios públicos o en lotes baldíos que, no obstante, tienen dueño.

"Aspiramos a una ciudad más limpia… Tenemos que tener una ciudad en condiciones más saludables", dijo el alcalde, quien comentó que comenzarán a aplicar multas a los propietarios de terrenos que los tengan como tiraderos.