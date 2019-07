Fabio Fognini llega cansado a Los Cabos

Cansado y sin llegar en su mejor forma física, el tenista italiano Fabio Fognini se alista para debutar en el Abierto de Los Cabos, en espera de revalidar el título y convertirse en un ídolo de la afición mexicana.

Fognini, número nueve del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, llega como vigente campeón y favorito para coronarse otra vez; su debut será hoy en la segunda ronda ante el español Marcel Granollers.

"Me gustaría (ser consentido de la afición mexicana), pero debo ser sincero, estoy aquí y no en mi mejor momento físico", dijo Fognini en entrevista, quien recordó que el año pasado no comenzó de la mejor manera, incluso perdió el primer set en su debut, pero al final pudo proclamarse campeón.

"Nunca se sabe, el año pasado empecé muy mal en primera ronda y terminé ganando la final a (Juan Martín) Del Potro, que era difícil lograrlo", dijo.

Además de considerar que no llega en su mejor momento, el cansancio y la calidad del oponente se agregan como aspectos que debe superar en busca de comenzar con el pie derecho la defensa de su título.

"He llegado cansado, debo pensar en mi primer partido ante un adversario duro que conozco bien, hemos entrenado juntos en Barcelona cuando estuve ahí, jugamos de junior muchas veces y lo conozco bien; será un partido duro, intentaré hacerlo lo mejor que puedo."

El sexto preclasificado Christian Garín cayó 3-6, 6-2, 6-3 ante Juan Ignacio Londero, Radul Albot (7) se impuso 7-5, 2-6, 6-0 a Janko Tipsarevic, Taro Daniel derrotó con facilidad 6-2, 6-0 a Tennys Sandgren y Grigor Dimitrov batalló para imponerse 7-6, 4-6, 7-6 a Steve Johnson.