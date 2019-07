¡Está en chino!

La compra de un coche para la mayoría de los mexicanos es todo un suceso. No faltará entre nuestros conocidos (sino es que nosotros mismos) quien haya ido a recoger su flamante auto a la agencia acompañado de toda la familia y, posteriormente, llevado a la unidad a recibir algo de agua bendita.

No es para menos si consideramos que el precio de los autos ha incrementado progresivamente en el mercado mexicano y que, idealmente, un coche será compañero de nuestras experiencias por muchos años.

Por estas mismas razones la compra de un auto no puede prestarse a la experimentación y hoy, más que nunca (gracias a la información en Internet), los mexicanos buscan hacer una compra que sea lo más racional posible.

Con el mismo principio de lo racional sobre lo emocional, un par de marcas han llegado a México para ofrecer autos que tengan las principales demandas del cliente mexicano con opciones distintas a lo acostumbrado.

Se trata de JAC y BAIC, un par de empresas chinas que reman a contracorriente de la idea de que los vehículos de este país de origen son sinónimo de mala calidad. Para comprobar la calidad de sus productos más nuevos, esta semana los sometimos a una evaluación para saber qué tan buena opción de compra resultan.

Antes de profundizar en las características de estos modelos es preciso señalar que la entrada de estas marcas al mercado mexicano no es nada parecida a la experiencia de Grupo Salinas y la venta de los autos FAW.

Tanto JAC como BAIC han buscado borrar la imagen que dejó FAW en relación a productos de mala calidad, poca atención en el servicio e incertidumbre de autopartes y reparaciones con la instalación de diversos puntos de venta y corporativos dedicados exclusivamente a la venta de vehículos.

La diferencia de estas empresas a la anterior aventura de autos chinos en México es que ambas han instalado plantas de armado en nuestro país para intentar mejorar la calidad de su manufactura y tener refacciones suficientes. Para conocer sus virtudes y defectos, te contamos qué tan buenos son sus autos más nuevos en México.

BAIC BJ20: UNA OPCIÓN DIFERENTE DE COMPETIR CONTRA EL RESTO

Esta propuesta de BAIC busca aprovechar el nicho de SUVs de apariencia ruda, con estilización cuadrada y con prestaciones todo terreno. Estrictamente no ofrece un desempeño 4x4, pero el porte de un vehículo enfocado para la aventura está garantizado con los trazos rectos de la carrocería y las voluminosas defensas y salpicaderas de plástico, al estilo Jeep. Otro rasgo que rinde tributo al icono del 4x4 es la parrilla, solo que, en lugar de siete ranuras, el modelo chino presenta cinco y es un detalle muy interesante encontrar ideogramas chinos en el frente y en la parte trasera del coche. Éstos le dan mucha identidad y colocan a la BJ20 como un producto único en el mercado de México. Para tener idea de su tamaño, basta decir que los 4.4 metros de longitud, la ponen entre una Honda HR-V y una CR-V. Así, esta SUV por sus extensiones y precio inicial de $346, 900 pesos, busca competir contra los modelos subcompactos y compactos.

Muy contrario a lo que se pensaría de un vehículo chino, el interior de esta SUV está dotado de un diseño sumamente atractivo y con plásticos de una buena calidad. Hay que decir que lo que se ve y se toca en el interior, rompe por completo el estigma de los vehículos “Made in China” que dejó la malograda FAW cuando comercializó sedanes y hatchbacks en nuestro país. No obstante, en áreas como el forrado del volante, vestiduras de asientos y ensamble general del tablero, la calidad del armado deja mucho que desear para un vehículo que participa en este segmento tan competido. En términos de desempeño este modelo está a la par de ejemplares de su competencia con un manejo estable, firme y considerablemente cómodo. Sin embargo, no es recomendable confiarse de su aspecto para intentar conquistar rutas todoterreno. La versión que manejamos tiene un precio de 470 mil pesos que están respaldados por una garantía de cinco años.

JAC SEI 7: POR EL COMPETIDO SEGMENTO DE LAS SUVS

Todas las tendencias e indicadores del mercado señalan que, si una compañía automotriz busca tener un producto de volumen, debe apostar por las SUVs, pues este tipo de carrocerías son las más populares del momento y, por lo menos, de los próximos 15 años. Por esa razón, JAC (de pronunciación “yak”) ofrece a través de la SEI 7, una camioneta que compite contra KIA Sorento, Volkswagen Tiguan y los mejores exponentes del competido segmento de SUVs de tres filas.

Estéticamente este modelo luce bastante familiar, pues adopta algunos trazos que son visibles en otras SUVs de este segmento. Es decir, no propone nada arriesgado pero tampoco resulta desagradable. Si bien esta SEI 7 nos hace olvidar la experiencia previa con vehículos chinos en términos de diseño, calidad y manufactura de mala calidad, aún hay áreas de mejora por tratarse de un vehículo cercano a los 600 mil pesos en su versión más equipada. En áreas como los enrases de láminas de la carrocería, calidad de los plásticos del interior y plataformas de conectividad, la SEI 7 podría decepcionar a más de uno cuando considere su compra. Una de las sorpresas más agradables de este modelo es la presencia de tecnologías para la seguridad pues entre su equipamiento destacan los sensores de alerta de cambio de carril, cámara de reversa y seis bolsas de aire. El manejo de esta SUV es agradable, ya que el comportamiento de la suspensión es bueno y convierte a este modelo en un vehículo cómodo para el uso diario. No obstante, la presencia de un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros de desplazamiento se siente un poco insuficiente en potencia para las dimensiones de esta SUV. La JAC SEI 7 cumple en cada uno de los apartados de equipamiento de manera satisfactoria sin destacar por alguno en particular.