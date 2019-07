Tras 52 años, México gana oro en anillos

El gimnasta mexicano Fabián de Luna obtuvo una histórica medalla de oro en los anillos de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en una prueba en donde era difícil que un competidor accediera al máximo galardón.

En este sentido, cabe recordar que Daniel Corral obtuvo dos oros en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, en tanto Telésforo Pineda fue bronce en Indianápolis 1987 en caballo con arzones.

En cuanto al aparato de anillos, en particular, ya se había conseguido una presea dorada, pero esto fue en Winnipeg 1967, por conducto de Armando Valles, por lo que lo hecho por De Luna marca un momento en la historia de la gimnasia artística varonil "azteca".

Ayer, De Luna Hernández dio la sorpresa al colocarse en lo más alto del podio con una puntuación de 14.500 puntos, para dejar al brasileño Arthur Zanetti con la plata al sumar 14.400 y al argentino Federico Martín Molinari con el bronce, con 14.066.

El ahora campeón Panamericano, brindó su evaluación de la jornada y sus expectativas a futuro.

"Es increíble quedar primero. No es fácil venir a unos Juegos Panamericanos, pero lo di todo trabajando mucho para lograr este resultado", dijo De Luna.

El gimnasta aseguró que nunca había tenido la sensación de estar liderando la prueba, pero esto mas que ponerlo nervioso, le dio el ánimo de conservar el lugar.

"Ir primero no es nada fácil. Cuando me enteré de que iba a ser así, me mentalicé en ser puntual y hacer la rutina lo mejor posible, casi perfecta, en un grado olímpico", aseguró De Luna.

Fabián sabe que el haber ganado el oro panamericano es un gran salto en su carrera, pero también es más responsabilidad para mantenerse en ese nivel.

"Es un salto para mí haber campeonado, me va a dar un poquito más de nombre y me ayudará en mis objetivos, que son el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos", afirmó el gimnasta.

Al preguntarle sobre sus aspiraciones a futuro, el gimnasta dice:

"Mi meta es llegar a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y ganar la de oro. Apenas regrese a casa retomaré los entrenamientos".

Daniel Corral, quien era esperanza de medalla para la delefación mexicana, finalizó en quinto lugar en las modalidades de piso y arzones.

Corral mencionó que le dolió mucho el enterarse que tiene que operarse del hombro

El gimnasta dio detalles sobre los problemas previos que atravesó y las expectativas que tiene de cara al futuro.

"Recién estoy digiriéndolo. Antes de competir no me dieron buenas noticias: me dijeron que me tenían que operar. Físicamente tal vez pueda controlarlo, pero psicológicamente sí me afecta. Tuve una falla en la última rutina y no lo hice bien. Sin embargo, vuelvo después de no competir por tres años, así que creo que dentro de mis tiempos estoy bien", aseguró el gimnasta.