Reportan retrasos en servicio de recolección

Se están presentando retrasos en el servicio de recolección de basura en Lerdo debido a que el Municipio no está entregando en tiempo y forma la gasolina para la operación de los camiones recolectores, además de que siete unidades están descompuestas y dos más dadas de baja.

José Guadalupe Vitela Orozco, secretario de Organización y Propaganda en la mesa actual del Sindicato del Ayuntamiento, dijo que la situación a llegado a tal grado, que algunas unidades se han quedado "tiradas" por falta de combustible.

"Ahorita traemos 17 camiones trabajando pero seguimos con el problema de que no están surtiendo la gasolina, por eso hay mucha basura en la ciudad, se ha retrasado el servicio porque algunos camiones no están pasando porque no están entregando la gasolina como debe de ser, algunos se han quedado ahí tirados, sin gasolina, sin combustible y aparte de estos 17 camiones, el director de Servicios Públicos (Luis Gerardo Mauricio Núñez), trae uno a su servicio personal que no sabemos qué estará haciendo", manifestó.

Vitela Orozco expuso que por esta problemática que tiene más de un mes, el personal de limpieza tiene que laborar por las tardes, además de que algunas rutas no las cubren porque no se dan abasto.

"Son diferentes problemas los que tenemos por ahí pero si en toda la administración, la señora (María Luisa González Achem) no ha puesto la atención que debe de ser en el sistema de recolección, no creo que ahorita que se ya se va le vaya a poner atención, nunca le ha interesado", añadió.

El secretario de Organización y Propaganda dijo que desconocen si el combustible "no la están dando como debe de ser o por ahí los encargados se la están clavando, como luego dicen".

Según Efraín Acosta Sosa, tesorero municipal de Lerdo, el Ayuntamiento va al corriente y todas las unidades cuentan con su código de surtimiento, por lo que no pueden decir que "fueron y no cargaron".

"Incluso para sábados y domingos se generan las ampliaciones de aquellas unidades que vayan a estar programadas para trabajar y si los camiones están en el taller pues lógicamente que no se les surte", afirmó.

Cabe señalar que al menos en este último mes, El Siglo de Torreón ha informado sobre habitantes que se quejan por acumulamientos de basura después de mediodía en la plaza principal a la altura de la avenida Madero.

También se han inconformado vecinos de la colonia Luis Longoria, esto debido a que reciben un servicio de recolección de basura deficiente, lo cual ha dado lugar al acumulamiento de desechos en calles, banquetas y otros espacios.

Según señalaron, desde hace casi un mes que se dejó de tener el servicio de limpieza, concretamente en la calle Segunda de dicho sector, situación de la cual desconocen el motivo por el que ya no se les ha atendido.

Aunque el camión recolector hace sonar la campana, se ha escuchado en calles cercanas, sin embargo, por la Segunda no han efectuado el recorrido, con lo cual han resultado afectadas decenas de familias, según dieron a conocer los afectados.