Briones gana otras dos medallas

La kayakista mexicana Beatriz Briones Fragoza se convirtió en multimedallista panamericana al despedirse con un oro, una plata y dos bronces de los Juegos Panamericanos.

En el cierre del canotaje de velocidad la representante de Nuevo León, quien vivió su primera justa continental, se colgó dos preseas de bronce, una de manera individual y otra en parejas.

Junta a Karina Alanís, Briones Fragoza terminó en el tercer lugar de la prueba de kayak a dos plazas en distancia de 500 metros (K2 500m) con tiempo de 1:47.472.

La apodada "Rusa" nació el 10 de febrero de 1999 en Tijuana, Baja California, donde a nivel municipal fue una triunfadora en natación y karate, además practicó ajedrez, futbol rápido y basquetbol.

A los 10 años de edad se trasladó con su familia a Monterrey, Nuevo León, estado que representó en la Olimpiada Nacional y Campeonatos Nacionales, ya en canotaje.

Ella es producto de las competencias en la Olimpiada Nacional, donde en su primer año, en 2012, ganó cuatro medallas de oro; al siguiente volvió a repetir la misma cifra del metal dorado, y así continuó hasta llegar a lo que ahora es, toda una estrella del canotaje nacional.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 no llegó a lo alto del podio, se quedó en la segunda plaza en las pruebas de K1 200 metros y K1 500 metros.

"Estoy muy feliz por las cuatro medallas: es un resultado histórico para México", fueron las palabras de Beatriz Briones tras obtener la medalla de bronce, en la modalidad K1 200m

"Estoy agradecida con todos los que me apoyaron, ellos son parte de estos logros, de las cuatro medallas conseguidas", dijo Briones.

Para Briones, el haber ganado una medalla de oro histórica para México al ganar en la modalidad K1 500m, fue todo un acontecimiento

"Nunca habíamos ganado una medalla de oro en canotaje femenil en México, esto es algo inenarrable", dijo la canoísta.

Briones aseguró que el entrenamiento que realizó para estas competencias, le ayudó mucho a afrontar los cuatro días de competencia que tuvo.

"Me siento bien. Muchas personas me dijeron que competir cuatro veces sería duro. Pero, en realidad, el entrenamiento que tuvimos me ayudó a competir de una manera inteligente; así pude dar un 100 por ciento en todas las carreras", finalizó.