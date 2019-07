Sin fecha de último informe

Aunque todavía no tiene una fecha específica, la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, dijo que espera que su último informe de Gobierno se desarrolle a finales del próximo mes de agosto.

"Los últimos de agosto y luego la toma de protesta, estamos organizando todo, queremos hacer las cosas bonitas, bien, dignas de un cambio de estafeta, de presidente", mencionó.

Agregó que quiere ser responsable y dejar finanzas sanas en Ciudad Lerdo. "Quiero dejar todo lo mejor que pueda, los menos problemas, ni pendientes y pues ya me quiero ir a descansar, misión cumplida, que me dejen descansar, a ver si no me persiguen hasta en la casa, es parte de la vida, es parte de la política y pues así es esto, debemos de ser maduros y responsables y salir adelante", concluyó.