Daniel Corral acepta que lesión lo afectó psicológicamente

El gimnasta mexicano Daniel Corral, declaró tras finalizar en la quinta posición en las modalidades de piso y arzones, que le dolió mucho el enterarse que tiene que operarse del hombro

El gimnasta dio detalles sobre los problemas previos que atravesó y las expectativas que tiene de cara al futuro.

“Recién estoy digiriéndolo. Antes de competir no me dieron buenas noticias: me dijeron que me tenían que operar. Físicamente tal vez pueda controlarlo, pero psicológicamente sí me afecta. Tuve una falla en la última rutina y no lo hice bien. Sin embargo, vuelvo después de no competir por tres años, así que creo que dentro de mis tiempos estoy bien”, aseguró el gimnasta.

Corral menciona que ser un referente para su compañero Isaac Núñez lo llena de orgullo.

“De hecho Isaac entrena en el gimnasio conmigo, ambos somos de Ensenada y me da mucho gusto que se refiera bien a mí. De todas formas, pienso que él tiene muchas posibilidades de ganar mañana, le deseo lo mejor. Va a lograr grandes cosas”, afirmó Corral.

El bajacaliforniano afirma que en estos momentos debe de hacer una sanación personal, pues está en un tiempo positivo, pero al mismo tiempo difícil para él.

Sobre anteponer una motivación personal por encima de la obtención de medallas:

“Más que nada es algo muy personal, una sanación que necesito hacer. Tuve una mala experiencia en Río 2016, en los Juegos Olímpicos, y es un proceso largo y difícil de llevar a cabo. Ahora se me complicó no estar en condiciones absolutas, pero es parte de la vida, perseguir nuestros sueños. Me encuentro en un momento positivo y difícil al mismo tiempo”, afirma el gimnasta bajacaliforniano.

Sobre su futuro, Corral dijo que su futuro es incierto, pero que no bajará los brazos para conseguir sus sueños.

“Aún no sé exactamente qué voy a hacer. Deseo recuperarme y pienso que lo que se debe esperar de las personas es que den lo mejor de ellos para conseguir sus sueños”, Finalizó Corral.