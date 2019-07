Evanescence regresará a México en noviembre

Tras 7 años de ausencia, la banda estadounidense, encabezada por Amy Lee, regresa a tocar el próximo 30 de noviembre y ahora lo hará en el Parque deportivo Oceanía.

JUST ANNOUNCED! We’ll be playing @knotfestmexico on Saturday, November 30th, with a bunch of great bands. Comment if we’ll see you there! Tickets at https://t.co/uHJNZaEcWn pic.twitter.com/Ptz7tn5fEi