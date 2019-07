Aunos meses de iniciar el periodo llamado la Cuarta Transformación que encabeza nuestro Presidente Manuel López Obrador producto del resultado de unas elecciones democráticas y sin discusión alguna y aprovechando dicha legitimidad, el Presidente está iniciando una sacudida a la tradicional forma de gobernar en el cual desde mi particular opinión con las vertientes principales son la lucha contra la corrupción dentro de un enunciado de “ austeridad republicana “, un programa social extenso y ambicioso con un cambio a fondo de la estructura económica y política que veníamos viviendo tradicionalmente lo que el nuevo Presidente mencionó como el fín del neoliberalismo. Desde sus inicios las acciones emprendidas de todo tipo ya conocidas, han sido motivo de controversias, discusiones y críticas en las diversas reuniones de negocios, sociales, culturales a las que asistimos normalmente como integrantes de una sociedad plural y responsable, alimentadas por las noticias, mesas de análisis de expertos y conocedores de la temática en nuestro país desde luego con la opinión autorizada de nuestros políticos y de quienes aún están en la arena pública que nos dan puntual información a través de toda la diversidad tecnológica de las noticias continuas que nos alimenta en los diversos medios de comunicación.

Lo cierto es que las principales decisiones que se están tomando desde la suspensión de Proyectos iniciados en el sexenio anterior como la Reforma Energética, Educación, Aeropuerto de Texcoco y el que se inicia de Santa Lucía, el de la Refinería de Dos Bocas todo ello sumamente cuestionado en diferentes formas y razones, pasando por la problemática de los inmigrantes etc. Y en medio de todo ello la incertidumbre entre versiones tranquilizadoras y otras que apuntan lo contrario para empresarios, inversionistas y mercados además de la sociedad en general; enmarcado lo anterior por una mayoría de la población que muestra su apoyo al presidente y otra que muestra su inconformidad de muy diversas maneras pero todo basado en la opinión o decisión del Presidente no existe un referente de sus colaboradores, salvo las recientes renuncias o despidos, pero entre el mar de confusiones y desacuerdos hay una realidad inequívoca: La marcha económica del país está estancada, no hay inversiones ni pública ni privada solo anunciadas y el rescate de Pemex puede ser esperanzador pero no da certeza alguna y el resultado es el recorte a la baja de nuestro crecimiento económico ya no solo de las firmas calificadoras y bancos ya que además la cereza en el pastel es la misma fórmula aplicada por el FMI. Con todo y que sea por la información y comportamiento de la economía mundial y ante ello nosotros seguimos con el acertijo de que si en México tenemos una ligera recesión o bien una profunda desaceleración y ante todo ello, nos enfrentamos a la opinión rotunda y contundente de nuestro Presidente que desoye ésta información pero además desmiente a las Instituciones que rigen el criterio económico en el mundo con sus repercusiones sociales y hasta políticas.

La verdad yo quisiera ser positivo perome cuesta trabajo fincar un criterio diferente pero basado en datos sólidos y transparentes que respalden la confianza; por otra parte la ausencia de verdaderos consejeros en el gabinete cuya mayoría está en silencio o sienten temor de hacer alguna declaración al respecto me hace sentir la incertidumbre que se siente en la mayoría de la opinión de la sociedad, de hecho siento a flor de piel que tenemos esperanza pero jugamos a la adivinanza, lo cual no es casual.