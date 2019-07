Sigue en la cima de la taquilla en México The Cure podría venir a México

Dirigida por Jon Favreau, la versión de acción real de la película El Rey León se mantuvo, por segunda semana consecutiva, como la cinta más taquillera del fin de semana en México, al recaudar 156.7 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) del 26 al 28 de julio, el filme fue visto por 2.7 millones de cinéfilos.

El regreso del clásico animado de 1994 a la pantalla grande, en el que el cantante Carlos Rivera prestó su voz para el personaje de "Simba" en la versión doblada al español, acumula 707.6 millones de pesos.

La cinta Ted Bundy: Durmiendo con el asesino, protagonizada por Zac Efron, se colocó en el segundo sitio con ingresos de 26.2 millones de pesos y 406.1 mil asistentes.

En tanto que, Spider-Man: Lejos de casa se ubicó en el tercer sitio de las cintas más taquilleras en salas de cine mexicanas, al conseguir 17.1 millones de pesos y fue vista por 318.3 mil personas.

La película de superhéroes dirigida por dirigida por Jon Watts acumuló 582.9 millones de pesos en sus cuatro semanas de exhibición en México.

Dirigido por Josh Cooley, el filme Toy Story 4, se ubicó en la cuarta posición con ingresos de 12.5 millones de pesos y fue vista por 252.9 mil cinéfilos.

Luego de seis semanas en cartelera, la nueva aventura de los juguetes que cobran vida cuando nadie los ve tiene ingresos acumulados de mil 354 millones de pesos. La ópera prima de la cineasta mexicana María Torres, ¿Conoces a Tomás? se ubicó en la quinta posición con recaudaciones de 7.9 millones de pesos y fue vista por 146.2 mil personas.

El fin de semana pasado comentarios de que The Cure regresará a México fueron muy fuertes, sin embargo, la banda liderada por Robert Smith y la empresa mexicana que los traerá todavía están en negociaciones, es por eso que ni en la página oficial de los ingleses, ni es su cuenta de Facebook aparece la fecha.

Aunque ya hay acercamientos por parte de los representantes, todavía no es posible determinar si será el próximo 8 de octubre que los intérpretes de Lovesong, Lullaby, y Close to me, toquen en el Foro Sol como se estaba manejando en internet.

Por ahora, el calendario de la gira internacional de The Cure indica que la última fecha en el Continente Americano es el 12 de octubre en la ciudad de Austin, Texas, en Estados Unidos. Previo a esto, el 5 del mismo mes también estarán tocando en dicho lugar.

Es por ello que se está manejando tres días después para que estuvieran en México.

Lo que todavía falta es arreglar el tema de los patrocinios y es por eso que ni The Cure ni Ocesa han hecho oficial esto, ya que al no amarrar bien el contrato se podría cancelar todo.

Lo que sí es un hecho es que muchos fans mexicanos ya están muy prendidos por ver a The Cure y Robert Smith en lo que sería su tercera visita al país, ya que hay que recordar que la última vez que se presentaron fue en abril del 2013 en el recinto que está dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez ante 50 mil personas que no dejaron de cantar y saltar por casi cuatro hora que fue lo que duró el concierto.