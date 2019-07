Acusan ejidatarios despojo de tierras

Un grupo de habitantes del ejido Santo Tomás de Matamoros se manifestó en la presidencia municipal para hacer público el despojo de unas tierras, al tiempo que solicitó la intervención del alcalde Horacio Piña.

Jesús Villalobos, quien estaba acompañado por su abogado, Julio César Castillo, dijo que su inconformidad es por irregularidades por parte de la Fiscalía, pues hace 55 días se interpuso la denuncia por despojo, pero consideró que se está favoreciendo a la señora Consuelo González, quien argumenta la propiedad del predio, ya que incluso "tumbó" la cerca que él tenía con postes de madera y colocó postes de fierro para poner una nueva cerca y tomar posesión del predio, además de que ya se le impidió el acceso.

"Hace 15 días se presentaron los abogados de la señora Consuelo y ella argumenta la propiedad del predio por un contrato de compraventa y presenta documentos avalados por ejidatarios a título del comisariado ejidal, pero él (comisariado) lo niega, incluso ahorita está acompañando a mi cliente" explicó el abogado.

Según detallaron, parte del predio era utilizado para el resguardo de camiones de carga, pero al negarles el acceso, no se puede disponer de las unidades, lo cual consideraron incurre en una irregularidad, puesto que no se debe disponer del predio hasta que las instancias del orden agrario definan la situación, sin embargo, la Fiscalía le da la razón a la señora, cuando al presunto afectado no se le ha citado para entrevista a fin de que tenga la oportunidad de aportar los documentos, donde prueba que él es el dueño, además de que no se le ha entregado ninguna notificación por escrito donde se señale que la señora puede tomar posesión de la propiedad.