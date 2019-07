Meghan Markle será editora de British Vogue

No es la primera vez que un famoso editará una revista, en el año 2017 el cantante de la banda irlandesa U2, Bono, fue el editor invitado de la revista estadounidense Vanity Fair.

Ahora será Meghan Markle quien participe en la edición de British Vogue, donde la mexicana Salma Hayek fue una de las elegidas para ocupar la portada.

Desde hace algunos meses comenzó el rumor de que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, podría ser la portada de la edición de septiembre, así como la editora invitada de British Vogue, noticia que ayer fue confirmada por la propia duquesa a través de su cuenta de Instagram, en la que dio algunos detalles de la que podría ser una de las portadas más emblemáticas de la publicación. "Nos enorgullece anunciar que su alteza real, la duquesa de Sussex, es la editora invitada para la edición de septiembre de British Vogue".

Con estas palabras la casa real comenzó el comunicado y puntualizaron que el contenido en la edición de septiembre ya ha sido seleccionado por Meghan Markle y por el editor en jefe de British Vogue, Edward Enninful, quienes escogieron el tema: Forces for Change.

Contrario a lo que se pensó de que Meghan Markle sería la portada en esta edición, en el comunicado la casa real desmiente esta versión ya que para la portada, la duquesa de Sussex hizo una selección de diferentes mujeres quienes han impulsado temas como la igualdad y la justicia en sus diferentes ámbitos profesionales, entre las que encontramos a la actriz mexicana Salma Hayek, a la modelo y activista británica Adwoa Aboah, a la actriz estadounidense Jane Fonda, a la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinta Ardern, a la escritora irlandesa Sinéad Burke, a la modelo australiana Adut Akech Bior, entre muchas otras.

Además de las mujeres de la portada, se publicará una entrevista exclusiva entre Meghan Markle y la exprimera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, así como una conversación con la doctora Jane Goodall, quien es reconocida por su trabajo como activista e investigadora, así como por su nombramiento como Mensajera de la Paz de la ONU. "Un gran agradecimiento a todos los amigos que me apoyaron en este esfuerzo, prestando su tiempo y energía para ayudar dentro de estas páginas y en la portada. Gracias por decir 'Sí', y a Edward, gracias por esta maravillosa oportunidad" afirmó la duquesa de Sussex.

Por su parte, Salma Heyek, quien ha apoyado movimientos con causa social y también ha ayudado a abrir brecha en el mundo de la industria del entretenimiento a favor de las mujeres, escribió un texto de agradecimiento por haber sido elegida por Meghan Markle.

"I am beyond honoured to have been chosen by The Duchess of Sussex and @BritishVogue for the Forces For Change special issue. It feels incredibly inspiring to be included in the company of women I admire by a woman I admire. Estoy más que honorada de haber sido elegida por La Duquesa de Sussex y @BritishVogue para el número especial Forces for Change. Me siento increíblemente inspirada por ser incluida en la compañía de mujeres que admiro por una mujer que admiro".

La publicación fue acompañada de una fotografía en blanco y negro en la que la intérprete toca con su mano derecha un sombrero y mira la cámara de Peter Lindbergh.