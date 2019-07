Ariana Grande se disculpa por chiste

Por hacer una broma pesada, Ariana Grande está en el ojo del huracán por parte de sus seguidores y los que no lo son, y tal fue la presión que tuvo que disculparse.

Quien la semana pasada recibiera un sinfín de felicitaciones por las 10 nominaciones a los MTV VMA's 2019, ahora es duramente criticada luego de que un amigo hiciera un comentario de una foto de JonBenet Ramsey, reina de belleza infantil que fue hallada muerta en el sótano de la casa de sus padres, ocho horas después de haber denunciado su desaparición y tras la aparición de una nota de rescate. El caso fue muy sonado en la década de los 90, ya que se dijo que fue asesinada.

"Nadie hizo tantos covers como ella", escribió el supuesto conocido de Grande a lo que la cantante 7 rings y Into You le comentó: "No puedo esperar para que este sea tu disfraz de Halloween".

Esta frase estuvo fuera de lugar, ya que Estados Unidos volvió a ser noticia luego de que se suscitara un tiroteo en un festival donde hubo personas que fallecieron entre ellos un niño de 6 años, la misma edad que tenía Ramsey en aquella Navidad de 1990, provocó la furia de las personas.

Sin embargo, Grande recapacitó casi de manera inmediata y borró el mensaje de su broma fuera de lugar, pero eso no impidió que algunas personas copiaran dicho comentario que circula en redes sociales. Al ver esto, la misma Ariana Grande lamentó haber hecho es mal comentario y se disculpó: "Lo borré muy rápidamente y entiendo que no tiene nada de gracioso. Estuvo fuera de lugar y pido perdón de forma sincera", escribió.

Pero el daño ya estaba hecho y ahora tendrá que aguantar los reclamos de la gente. Hay que recordar que Ariana fue testigo presencial de un ataque terrorista mientras ofrecía un show en el Manchester Arena, Inglaterra, en donde un tipo hizo detonar un explosivo que acabó con la vida de al menos 22 personas y dejó a más de 60 heridos, incluyendo a 12 menores de 16 años.