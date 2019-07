Esperan convocatoria para renovar comité

El Partido Acción Nacional de Lerdo está a la espera de que se emita la convocatoria para renovar el Comité Directivo Municipal; sin embargo, consideran que este proceso interno podría aplazarse hasta septiembre próximo.

La presidenta del PAN en esta ciudad, Angélica Machado, informó que la asamblea a efectuarse el sábado 17 de agosto próximo, será únicamente para elección de consejeros que representarán al comité en las asambleas nacional y estatal.

Debido a que no se ha emitido la convocatoria para el cambio de dirigencia, este procedimiento podría darse hasta después de que se hayan efectuado las asambleas para la elección de dichos consejeros, mismas que están programadas para el mes de septiembre.

Machado indicó que todavía no se tiene una fecha tentativa para contar con dicha convocatoria, ya que su emisión se da desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

Son casi una decena de municipios de todo el estado de Durango en los que aún no se dan a conocer las bases y requisitos para quienes aspiren a ocupar las respectivas dirigencias, por lo que se han generado rumores en el sentido de que el Comité Directivo Estatal (CDE) pretende convertir en delegaciones principalmente a los comités de Gómez Palacio y Lerdo.

A ese respecto, la dirigente del PAN en esta ciudad manifestó que hasta ahora "no se tienen las bases sólidas para afirmar si es cierto o no ese rumor", pues hasta ahora se desconoce porqué no se emitió la respectiva convocatoria al igual que en el resto de los municipios.

"Sabemos que el argumento es el tema de la competitividad, que según los resultados obtenidos en la pasada elección es el criterio que se ha tomado para ello", indicó Angélica Machado.

En Lerdo, Acción Nacional quedó en tercera posición en cuanto al número de votos a su favor en las pasadas elecciones del dos de junio, después del ganador de la contienda, el PRI y de Morena, el cual quedó en segundo lugar.

Sin embargo, aún está pendiente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras el recurso de impugnación que promovió el candidato del partido Morena, Fernando Ulises Adame de León, luego de que se ratificaron los resultados que declararon triunfador del proceso al priista, Homero Martínez.

Esto, dijo, podría generar algunos cambios en cuanto a la conformación de la planilla del Ayuntamiento 2019-2022.

La dirigente del PAN destacó que a su vez, el partido deberá establecer un frente común entre los grupos que lo integran, pues es muy necesario consolidarse como una oposición fuerte en el ámbito municipal, mientras que a nivel estatal deberá sumar esfuerzos con el Gobierno de Durango.