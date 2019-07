Salud Mental por fin tiene psiquiatra

La Unidad de Especialidades Médicas de Salud Mental (Uneme) perdió más de tres mil pacientes por la falta de un psiquiatra, pues desde hace más de dos años no se brindaba este servicio.

Sin embargo, a partir de este mes, la Uneme ya tiene personal especializado, por lo que busca recuperar a las y los usuarios.

Actualmente cuenta con tres mil expedientes de los seis mil que tenía antes de suspender temporalmente el servicio, según la psiquiatra Jessica Andrade Márquez, quien recientemente asumió la coordinación de la Uneme.

"Encuentro una unidad muy abandonada en cuanto a la parte psiquiátrica, lamentablemente hacía más de dos años que ya no se contaba con el especialista y la población no estaba recibiendo la atención adecuada, aunque se trataban de hacer intentos por parte de las autoridades de Salud, eran insuficientes", dijo la coordinadora. Sin embargo, reconoció el esfuerzo que se hizo desde el área de psicología para que las y los pacientes siguieran con el control médico, e incluso buscaron apoyo psiquiátrico en los casos más urgentes. Andrade Márquez dijo que en quince días que tiene al frente de la Unidad ha atendido a cuatro o cinco personas diarias debido a que muchas no saben que ya se tiene de nueva cuenta el servicio, por lo que hizo la invitación para quienes tienen su expediente, soliciten la consulta. Salud Mental se ubica sobre la calle Francisco Villa número 473 del Fraccionamiento Villa Nápoles de Gómez Palacio. El teléfono es el 7 48 79 59.

Personal