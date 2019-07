Obsoletos, más del 50 % de autobuses

Edmundo Castañeda, director de Transporte Público de Torreón, dijo que más de la mitad de los autobuses de ruta en el municipio son unidades que pueden considerarse "obsoletas", ya que algunas incluso superan los 12 años de antigüedad.

El funcionario señaló que se trata de una situación que tiene que ver con las autoridades estatales, quienes permiten que los concesionarios cuenten con autobuses de hasta 15 años de uso, lo que puede ser un aspecto negativo en la forma en la que se brinda el servicio.

"Sí traemos ahí un rezago importante, pero estamos siempre revisando que estén en buenas condiciones, no descuidamos ese aspecto... El Estado por ahí les dio la oportunidad de tener hasta 15 años, ahora también nosotros, el reglamento dice hasta 10, pero más o menos nos ponemos acorde con la ley".

Castañeda dijo que uno de los aspectos que toman en cuenta al momento de exigir la renovación de las unidades es el costo para la compra de las mismas de parte de los concesionarios, ya que se trata de una "inversión considerable".

"Los dejamos que traigan hasta 12 años de antigüedad, pero hay muchos que sí alcanzan a superar los 12 años".

El funcionario dijo que comprenden los señalamientos de los ciudadanos en el sentido que demandan unidades de mejor calidad, pero rechazó las versiones de que el porcentaje de camiones de 10 años o más sean del 70 u 80 por ciento. "No son esos números, realmente no llegamos a tanto en ese sentido", señaló el funcionario.

Cabe recordar que apenas en marzo pasado, y en medio de protestas ciudadanas y estudiantiles, el Ayuntamiento de Torreón aumentó las tarifas del pasaje de camiones de ruta, al pasar de los 11 a los 13 pesos.

En su momento, el alcalde Jorge Zermeño afirmó que el aumento se justificaba ante los constantes aumentos en los salarios, los combustibles y los productos en general, además de que las tarifas no se habían revisado desde hace un año y medio.

A través de revisiones constantes las autoridades municipales buscan garantizar que los camiones de ruta, al margen de su modelo, cuenten con las condiciones necesarias para prestar el servicio.

Edmundo Castañeda señaló que dichas revisiones se llevan a cabo diariamente en cada una de las bases, verifican que cuenten con un aseo completo y que no cuenten con áreas que pongan en riesgo a los usuarios.

Las revisiones se realizan a razón de tres bases por día, se inician en punto de las 05:00 horas y en caso de que haya unidades en "malas condiciones", se prohíbe la circulación de los mismos hasta que sean subsanados los señalamientos.

"Visitamos tres rutas, porque no nos alcanza tampoco (el tiempo), no salen si no están limpios, no salen de la base si no están lavados y limpios, digo, estoy de acuerdo que se enojan y me reclaman los transportistas que a la vuelta ya están sucios, estoy de acuerdo, pero lo puedes volver a barrer antes que des la próxima vuelta, y en eso estamos, o sea, por lo menos limpieza y las condiciones físico-mecánicas en general".

Implementan vigilancia