Arrow llegará a su fin en octava temporada

Creado como el personaje más político de DC Comics, que utiliza sus habilidades con el arco para combatir el crimen en Star City como “Green Arrow” (Flecha verde), es un empresario adinerado y propietario de Queen Industries.La primera aparición de ese personaje fue en More Fun Comics número 73 publicado en noviembre de 1941 y fue creado por Mort Weisinger y George Papp.

El personaje fue adaptado para la serie de televisión Arrow, estrenada en 2012, en la que el joven millonario “Oliver Queen”, pasa cinco años en la isla Lian Yu después de un naufragio en el que muere su padre, la hermana de su novia y otras personas.

Cuando es rescatado y vuelve a “Starling City” con su familia, decide enfrentarse a políticos y empresarios corruptos bajo la identidad de un encapuchado con un traje verde.

La historia de “Oliver Queen” pasó de multimillonario a justiciero dedicado a combatir la corrupción y limpiar la ciudad de criminales; sin embargo, se encuentra con un dilema entre el bien y el mal, pues no puede tomar la justicia por propia mano.

En las primeras entregas actúa como justiciero, después ayuda a “Barry Allen” de Central City a aceptar su papel de “Flash” y luego como alcalde de Star City.

A medida que la trama se desarrolló, "Arrow” formó un equipo, entre ellos “John Diggle” (David Ramsey) y “Felicity Jones” (Emily Bett Rickards), de quien termina enamorándose.

La octava temporada

En marzo pasado, los productores de la serie Greg Berlanti, Beth Schwartz y Marc Guggenheim anunciaron que la historia llegaría a su final con la octava temporada.

"Ha sido una decisión difícil de tomar, pero como todas las difíciles que hemos tomado en los últimos años, sigo teniendo en cuenta los intereses de Arrow, informaron en un comunicado.

Tras el anuncio, el protagonista, Stephen Amell señaló que “interpretar a Oliver Queen ha sido la mayor experiencia profesional de mi vida... pero no puedes ser un vigilante por siempre”.

“Arrow regresará para una carrera final de 10 episodios este otoño. Tengo mucho que decir... pero por ahora solo quiero dar las gracias”, indicó en sus redes sociales.

En la Comic Con San Diego, se dio a conocer un avance de la octava temporada, con la que concluirá la historia del superhéroe con arco y flechas.

La última entrega contará con 10 episodios y volverá el 15 de octubre a la televisión de Estados Unidos, entre ellos un “crossover” titulado Crisis en tierras infinitas, en la que se cerrará el círculo entre esta serie con The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman.

His legacy. His destiny. The final season of #Arrow premieres Tuesday, October 15 on The CW. #CWSDCC pic.twitter.com/YCroDRhHaR