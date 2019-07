Director de El Rey León revela escena real de la película

Luego del regreso a la pantalla grande del clásico animado de 1994, el realizador invitó a los fans a descubrir cuál era la imagen que no fue creada por computadora.

Es el plano inicial de la película, cuando comienza "El ciclo sin fin”, indicó en sus redes sociales el realizador, quien buscó que cada elemento que se muestra en la pantalla tuviera su origen en la vida real.

Con efectos visuales, captura de movimiento, así como realidad virtual y aumentada, los animales de la sabana africana que se presentan en la cinta y que están hechos por computadora, parecen reales.

De acuerdo con notas de la producción, se llevó a cabo una investigación que incluyó estudios intensos de imágenes, películas y documentales que mostraban la migración de los animales en África.

“Este es el único plano real de El Rey León, en la película hay 1490 planos renderizados, creados por animadores y artistas de CGI, pero metí un plano que realmente fue fotografiado en África para ver si alguien se daba cuenta”, escribió el cineasta.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4