Sin adelantar vísperas ni festejar de más, el estratega de los Guerreros del Santos Laguna, Guillermo Almada, compareció anoche ante los medios de comunicación, tras la contundente victoria ante los Bravos de Ciudad Juárez.

Los Guerreros están en lo más alto de la tabla general, luego de jugar dos partidos y ganar ambos, con estupendo balance de seis goles anotados y ni un solo gol encajado, pero eso no provoca que caigan en conformismos o que sientan haber logrado algo trascendente: "creo que han sido dos partidos sólidos, jugamos bien, siempre tuvimos la intención de generar, salimos a presionar desde el primer minuto y tuvimos el control del partido, prácticamente el rival no nos generó ni una sola ocasión, quizá estuvimos fallando en el último paso, debemos mejorar eso… creo que nos llevamos un triunfo merecido, pero tenemos que seguir con los pies sobre la tierra, viene Atlas que será un partido muy difícil y complicado", señaló.

Mantenerse como una escuadra dinámica desde el silbatazo inicial, ha sido el sello del Santos de Almada, actitud que le permite a su equipo, mermar de a poco las fuerzas del rival y ahí aprovechar para atacar: "la intensidad hace que mermen su fuerza los rivales, sobre todo cuando defienden en el segundo tiempo. El ir permanentemente, hace que el rival tenga un desgaste mayor y ahí se nos generen más espacios, generalmente cuando los equipos están más frescos, defienden más fuerte de la mitad del campo para atrás, sucedió lo mismo hace una semana con Chivas, eso nos complica y obstaculiza, el pecado nuestro fue el no concretar las oportunidades que tuvimos, es algo en lo que debemos seguir trabajando", apuntó.

4 VICTORIAS y una derrota tiene Guillermo Almada en los 5 juegos que ha dirigido a Santos.

Ya encaminados en el sendero de las victorias, ahora lo importante para los Guerreros es no aflojar el paso y lograr mantener el paso triunfador, así lo consideró el estratega sudamericano: "estamos por la buena senda y por el buen camino, debemos seguir confiando en la gente que tenemos, en nuestro grupo, tomar los partidos como los hemos tomado hasta ahora, como finales. Podrá haber partidos en los que hemos jugado mejor, otros no tanto, pero hay otras armas que debemos saber emplear en otros momentos, la lucha, el buscar el partido constantemente, eso no depende de las condiciones que tenga un equipo, esa es fortaleza mental y no nos puede faltar nunca, así que algunos partidos los vamos a ganar de esa manera, cuando no juguemos tan bien, así que debemos estar preparados para eso", añadió.

CABALLERO

Aunque fue bien recibido por los aficionados laguneros, quienes recuerdan con cariño sus goles como santista, Gabriel Caballero no se fue contento del TSM, luego de que su equipo fue superado ampliamente.

El entrenador de los Bravos fue claro, tajante y honesto, admitiendo que su equipo ofreció poca resistencia ante un Santos que se mostró mucho mejor en la cancha: "no esperábamos dar un partido como éste, nos salió todo mal, nos superó el rival desde el principio, si bien durante algunos momentos equiparamos, nos equivocamos individualmente y nos equivocamos colectivamente, fue un partido en el que todo nos sale mal y hay que mejorar, hay que corregir y hay que trabajar", admitió.

Caballero fue claro y crítico con su escuadra, pero no restó méritos a Santos, reconociendo el buen juego que ejecutaron los Albiverdes: "nos enfrentamos a un gran rival, que tiene características e individualidades peligrosas, movimos un poco nosotros con los jugadores que nos han llegado, bastantes de ellos han llegado sobre la marcha, pensábamos que íbamos a hacer un mejor partido que el que hicimos, no resultó el plan, pero la confianza sigue depositada en el plantel, que es para competir, pero ahora no salió", sentenció.