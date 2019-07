Más preseas de oro para los mexicanos

La delegación mexicana consiguió ayer tres medallas de oro, para llegar a 8 en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Aunque bajaron al segundo lugar en el medallero, ya que Estados Unidos llegó a 9 preseas aúreas.

La primera medalla dorada del día fue gracias a la actuación de Ana Ibañez y Leonardo Juárez, quienes se impusieron en el Taekwondo Poomsae.

Los mexicanos realizaron una rutina que les valió una puntuación de 7.440 para superar a sus rivales.

La dupla canadiense integrada por Jinsu Ha y Michelle Lee, finalizó en la segunda posición, para alzarse con la plata y dejar en el tercer escalón a la pareja peruana formada por Ariana Vera y Renzo Saux, que se quedaron muy lejos de la puntuación alcanzada por los dos primeros lugares, al totalizar 7.010 unidades.

Esta es la segunda medalla de oro obtenida por el equipo mexicano de Taekwando Poonsae, luego de que el sábado Paula Fregoso le diera a México la primera gran satisfacción en este deporte que se celebra en el Polideportivo Callao.

Ana y Leonardo han formado una buena pareja desde hace dos años.

"Estamos orgullosos y felices. Esto es fruto del trabajo que hemos tenido. Tenemos dos años como pareja, somos campeonatos mundiales, de la Universiada Mundial. Llegamos con mucha confianza, mucha seguridad", mencionó Ana.

Leonardo afirma que junto a Ana, se siente muy bien: "La conozco desde hace mucho dos años trabajando juntos. Damos resultados porque día a día trabajamos, a veces en tres o cuatro sesiones. No nos sentimos forzados a trabajar juntos, somos muy unidos, tenemos la misma energía, comunicación, la pareja que debe de ser uno".

Gerardo Ulloa completó el dominio de México en el ciclismo de montaña, con una victoria de una hora, 25 minutos y tres segundos, sobre los 4.2 kilómetros recorridos en el circuito de Morro Solar.

Gerardo Ulloa fue sencillamente el mejor entre los 18 participantes que concluyeron el recorrido, porque su compatriota Jaime Miranda fue uno de los cuatro que no terminaron la prueba.

Ulloa nunca puso en riesgo el metal dorado, superó con amplitud al brasileño Henrique da Silva, quien marcó 1:27:08 horas y se quedó a 2:04 minutos del campeón.

El chileno Martín Vidaurre siempre se mantuvo en la tercera plaza y al final cronometró 1:27:31 horas, a 2:28 minutos de distancia del ahora campeón de América.

Previamente, su compatriota Daniela Campuzano se llevó una contundente victoria en una hora, 30 minutos y 45 segundos y por lo general siempre estuvo adelante del grupo de participantes, hasta cruzar la meta.

De esta forma mandó al segundo lugar a la argentina Sofía Gómez, quien registró 1:31:06 horas, a 21 segundos de diferencia de la triunfadora, y al tercero a la brasileña Jaqueline Mourao, quien marcó 1:31:12.

La otra mexicana, Adriana Gutiérrez se quedó en la plaza 14 con 1:40:24 horas, a 9:38 minutos de distancia del oro.

Campuzano aceptó que el arranque fue complicado, pero conforme avanzó la prueba, recuperó confianza y se afianzó en el primer sitio.

"Ha sido un proceso largo, son mis terceros juegos y al fin logramos una medalla, estoy súper contenta por esto. Al inicio me costó el arranque, no sé sino calenté lo suficiente, pero sentí que las piernas se me hinchaban", comentó.

La competidora apuntó que ya era momento de subir a lo más alto del podio, ya que el circuito se prestó para pasar la historia del ciclismo de montaña de México al ser la primera monarca panamericana.

"Disfrute mucho el circuito, sobre todo las bajadas tratando de no cometer errores y no pensar en medallas, sólo en cruzar la meta", apuntó Daniela.