Scarlett Johansson presume anillo de compromiso

Dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, y eso se comprueba con la actriz Scarlett Johansson, quien además estar radiante por su próximo matrimonio, luce orgullosa su espectacular anillo de compromiso.

Hace una semana Scarlett se presentó en la Comic-Con de San Diego, dentro del panel de Marvel en donde se dio a conocer las producciones que vienen para los siguientes años, y aunque pocos se percataron, ya lucía el anillo de compromiso que le dio su actual pareja el cómico y guionista Colin Jost.

Y es que dentro de la euforia al presentar la película ya en solitario de Black Widow, en donde comparte créditos con Rechael Weisz, la actriz neoyorquina llevaba puesto un diamante marrón que cuyo costo es de aproximadamente más 400 mil dólares.

Según Alicia Davis, vicepresidenta de mercadería de Shane Co., dicha piedra preciosa de 11 quilates podría haber sido diseñada por James de Givenchy de Taffin, quien es el sobrino del creador de la casa de moda Hubert de Givenchy.

Sin embargo, esto es sorpresivo para muchos y un poco contradictorio para otros, ya que la actriz de Lucy y Ghost in the Shell: vigilante del Futuro, no cree en la monogamia o al menos así lo confesó en una entrevista que le realizó Playboy en el 2017.

En dicha publicación, Johansson aseguró que a pesar de que la monogamia podría ser muy bonita y romántica, pero no cree que esa sea la naturaleza del ser humano.

"Es mucho trabajo (ser monógamo). El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo prueba que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto", expresó en aquel momento. Scarlett y Colin Jost llevan dos años de noviazgo y en mayo revelaron su deseo de contraer matrimonio. Se conocieron en uno de los programas de Saturday Night Live, en la que la actriz fue invitada, y en donde él es una de las estrellas.