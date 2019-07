Producen empleos con baja remuneración

Las empresas comerciales del estado sufrieron una reducción en sus ingresos en mayo, pese a lo cual aumentaron la cantidad de personal ocupado. No obstante, las remuneraciones de los trabajadores no solo no mejoraron, sino que fueron a la baja.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre las Empresas Comerciales al por Mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios disminuyeron 1.5 por ciento en la entidad, respecto al mismo mes pero del año pasado. En el reporte de las Empresas Comerciales al por Menor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios, descendieron .3 por ciento a tasa anual. Pese a esta reducción, las empresas mostraron un incremento de su nómina en el último año. CRECE EMPLEO En las empresas comerciales al por mayor, el personal ocupado total creció 7.8 por ciento en comparación con mayo del año pasado. Asimismo, la planta laboral en los negocios al por menor se elevó 2.1 por ciento. Pero la reducción de los ingresos en las empresas también se reflejó en las remuneraciones para los trabajadores, ya que en el caso de los que se desempeñaron en los áreas mayoristas sufrieron un impacto de 0.7 por ciento menos salario. CONTRASTE En contraste, en las ventas al por menor se registró un incremento en las remuneraciones del personal ocupado, este fue de 3.6 por ciento. La comparación es anual y obedece al comportamiento comercial de mayo pasado. El Inegi establece que el comercio interior representan un eslabón clave en la producción nacional. Su análisis traduce las necesidades de los consumidores hacia los productores, de esta forma orienta la toma de decisiones en el ámbito manufacturero y de importación de mercancías. Empleo mal remunerado ANÁLISIS *El Inegi análiza la distribución del comercio ya que es determinante para explicar la economía. *En los Subsectores del Comercio al por Mayor se menciona: materias primas agropecuarias y forestales, abarrotes, alimentos, y más. *Se incluye a tiendas de autoservicio y departamentales, vehículos de motor, refacciones, ventas en internet, y más.