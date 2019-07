Colonos reportan señalética vandalizada

En Matamoros se observan algunas calles sin placas de sus nomenclaturas, y otras tantas que sí cuentan con ellas están vandalizadas.

Son los habitantes del propio municipio quienes exponen que en varias calles se observa un importante deterioro en las láminas donde se coloca el nombre de las avenidas, así como la colonia a la que pertenecen.

"Vemos mal que las calles de nuestro municipio estén en el descuido, sabemos que el vandalismo es parte importante de que las placas con los nombres estén en ese estado, por lo que este lugar luce como si no hubiera quiénes pueden brindar una 'manita de gato' a estas láminas, que son las que nos ubican no solo a nosotros como vecinos, sino a quienes nos visitan, quienes vienen de fuera, quienes no saben andar dentro de Matamoros, ubican a los pocos turistas que llegan, quienes es lamentable que se vayan con esta mala imagen urbana que da el que no se cuente con nomenclaturas en buen estado", señaló la señora Georgina, de la colonia Hortalizas.

Otro de los problemas que han observado los habitantes de la zona urbana de Matamoros es que al no contar con nomenclaturas en buen estado, muchos automovilistas no llegan a distinguir ni la dirección ni la preferencia de las calles.

Lo bueno, dicen los vecinos afectados, es que los conductores no circulan con mucha velocidad dentro de las calles, lo que hace que alcancen a tomar el sentido correcto.

Por otra parte, los habitantes consideran que también el pavimento en algunas de las calles requiere de atención, ya que hay muchos baches y hay algunas zonas donde ni pavimento hay, lo que dificulta aún más el transitar por el suelo de este municipio.

Por lo anterior, piden a las autoridades correspondientes poner atención en estas situaciones, reactivando dichas nomenclaturas; además, sugirieron poder plantear algunos rondines de seguridad para que el vandalismo no se haga de nueva cuenta presente.