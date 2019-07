Cofiesa Dulce María que en RBD sufrió muchísimo

Soledad, depresión, angustia, fueron algunos de los sentimientos que experimentó Dulce María dentro de RBD, agrupación que en el 2004 se encontraba en los cuernos de la luna, luego de que la telenovela Rebelde los lanzara más al estrellato.

La cantante, durante el segmento del programa matutino "Hoy" llamado "Ponle la cola al Burro" en donde Jorge Van Rankin hace entrevistas a los famosos, fue donde confesó que no estaba viviendo una época grandiosa con la agrupación musical.

"Profesionalmente me estaba yendo muy bien pero, por otro lado, emocionalmente era mucha soledad... era, bueno, mañana me toca ir a otro país, aviones y finalmente sin ir a casa con tu gente, con tu familia, sin tener una vida pues normal", confesó.

"Yo llegaba de gira y llegaba llorando a mi casa, la veía y decía ya me tengo que ir en unas cinco horas".

Sin embargo, eso no se comparó cuando por fin el grupo se separó, fue ahí que Dulce María sufrió una crisis más fuerte, ya que no había vivido el duelo de finalizar Rebelde, RBD y luego entrar así de rápido a "Verano de amor".

"Si te estabas deprimiendo tenías que salir al escenario, hacer las cosas y aparte tenías que regresar a grabar y no había forma, tenías que ser fuerte o ser fuerte. Iba a empezar a hacer mi disco de solista, y de hecho ahí me entró una onda de no quiero hacer nada, no quiero hacer disco, no quiero nada, sólo quiero saber qué pasó", comentó.

La también actriz habló de su próximo matrimonio con su novio Francisco Álvarez luego de dos años y medio de relación y hasta aseguró que quiere ser mamá pronto. "Sí me gustaría ser mamá, no sé si luego, luego, porque te cambia la vida. Yo siempre he trabajado, entonces pues cambia".

Habló también de un nuevo proyecto musical que está cocinando.