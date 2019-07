2013: Fallece Christian Benítez, afamado futbolista de clubes como Santos y América

El futbolista Christian Benítez falleció un día como hoy, pero del 2013, a sus 27 años de edad, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en Qatar, informó aquel fatídico día su entonces actual equipo el Jaish Sport Club.

Se dio a conocer que el exsantista se quejó de un dolor abdominal y fue ingresado a un hospital donde, según indicó su suegro, el exfutbolista Kleber Chalá, recibió atención médica tardía, pues no se encontraba durante su traslado con un médico que atendiera oportunamente al artillero. Minutos después al jugador le ayudaban por un dolor en el corazón, pero falleció a causa de un mal tratamiento que se le dio a causa de la peritonitis.

Trayectoria

Entre los equipos de los cuales formó parte el delantero se encuentran el Nacional de Ecuador (2004-2007), Santos Laguna (2007-2009), Birmingham City FC (2009-2010), Santos Laguna (2010-2011), América (2011-2013). Antes de su muerte, se había anunciado su fichaje con ElJaish SC de Qatar.

Su entonces actual equipo confirmó el fallecimiento por medio de Twitter y además extendió sus condolencias a la familia.

Dejó La Laguna por la inseguridad

Christian Benítez dejó el Santos Laguna en 2011 y después se reveló que el motivo por el cual abandonó el equipo y la ciudad fue la inseguridad.

"Yo quería salir de Santos porque la verdad mi familia no se sentía muy bien en Torreón, una vez que ellos andaban en el carro, hubo una balacera cerca de ahí y mi esposa ya no se sintió a gusto y ya no podía salir a ningún lado. La verdad es que todo el mundo sabe cómo está Torreón, y yo ya no me concentraba en los entrenamientos por el estrés; ese fue mi malestar", declaró “Chucho” según se publicó.

En la misma nota el ecuatoriano pidió disculpas "a la gente por salirme de Torreón por este motivo, pero es por el bien de mi familia y no quisiera perder a alguno de los míos como he visto que mucha gente de ahí ha perdido familiares. Pienso en la afición de Santos, pero en esta ocasión pensé primero en mí y no me voy porque me hayan tratado mal, al contrario, desde que llegué me abrieron su corazón, siempre estuvieron conmigo y les doy las gracias por cada momento que viví ahí".

FICHA TÉCNICA CON SANTOS LAGUNA

-Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1986

-País de nacimiento: Ecuador

-Lugar de nacimiento: Pichincha, Quito

-Peso: 68kg

-Altura: 1.68m

-Fecha de debut: Domingo 05 de agosto de 2007 (Santos 2-0 Cruz Azul)

-Posición: Delantero

-Período en Santos Laguna: Apertura 2007-Clausura 2009 / Apertura 2010-Clausura 2011

-Campeón de Goleo: Apertura 2010 con 14 goles

-Jugó 95 partidos con Santos Laguna

-90 juegos como titular

-8,030 minutos en la cancha

-51 goles anotados