Con estudio buscan incremento en pasaje

Transportistas han solicitado un estudio sobre los aforos en las rutas, a fin de demostrar al Gobierno de Durango que la actual tarifa del servicio público de autobuses no es sustentable.

Mauricio Elizalde, transportista, dijo que el freno al aumento en la tarifa ha sido uno de los factores para que no puedan renovar los camiones, al no ser sujetos de crédito.

"Descontando todos los descuentos a estudiantes, gente con discapacidad, adultos mayores, quedan 50 centavos de aumento efectivo, nada más, del último ajuste que se llevó a cabo", expresó.

Dijo que el estudio se realiza por parte de una empresa distribuidora de camiones, que entregará en breve el diagnóstico, mismo que buscarán dar a conocer.

Señaló que las tarifas han sido modificadas cada dos años, pero el aumento no ha sido considerable, pues se trata de 50 centavos a un peso, por lo que normalmente las unidades se mueven por el flujo de pasaje, lo que implicaría una mayor tarifa si existiera un mayor pasaje.

"Como hay poco pasaje, la tarifa es baja y no tenemos el capital para poder invertir, ninguna agencia de Torreón o de alguna otra región nos da a nosotros el valor para ser sujetos de crédito, porque no es costeable para ellos vender unidades que no podamos pagar, ese es el problema", comentó.

Elizalde dijo que el Gobierno del estado de Durango maneja un discurso en el que señala que los transportistas son los que no quieren invertir en la modernización de las unidades, pero aseguró que esto no es acorde a la realidad, pues no cuentan con el recurso para el cambio de camiones.

"Le hemos pegado muchos años y no ha habido ninguna respuesta por parte del Gobierno, la tarifa es de 11 pesos actualmente, en Torreón se manejan 13 pesos pero tampoco es sustentable para que ellos inviertan en camiones de más valor", explicó, "no se podría homologar porque el flujo de pasajeros en Torreón es mayor al de Gómez Palacio y recorren más kilometraje, entonces gastarían ellos más de lo que gastan ahorita".

Señaló que es necesario trabajar en conjunto, transportistas y Gobierno para lograr sacar adelante este problema.

Los transportistas en La Laguna de Durango han cuestionado que en los tres años de administración, el Gobierno del estado de Durango no se había 'preocupado' por retirar a las unidades del transporte público que tienen más de 15 años de antigüedad y que violan la Ley, ni tampoco por mostrar el proyecto del Metrobús en La Laguna.

Recientemente, José de Jesús Hurtado Ortiz, del sindicato independiente de transportistas y rutas urbanas, declaró que "¿por qué hasta ahorita se están fijando? Después de que el presidente da la cancelación (del Metrobús), en estos tres años ¿ellos no se fijaron que estaba el transporte mal? ¿Por qué no revisaron desde hace tres años?".

Consideró que los recientes operativos que se realizan por parte del Gobierno de Durango son represalias porque luego de la cancelación fue que se habló de las irregularidades en más del 80 por ciento del padrón de transporte, pero indicó que "es preferible tener estas represalias, las infracciones y eso, a habernos dejado y que nos despojaran de nuestro patrimonio".

El transportista dijo que desde hace siete años, cuando inició la administración federal de Enrique Peña Nieto, se comenzó a mencionar el proyecto del Metrobús y prefirieron no arriesgarse a comprar camiones más recientes, ante la posibilidad de que se iniciara con las obras del sistema de transporte metropolitano.