Hepatitis C: Rompiendo estigmas

¿Alguna vez se realizó alguna intervención con el dentista? ¿Se hizo el microblading, micropigmentación o tatuaje estético en las cejas? ¿Recibió una transfusión de sangre antes de 1994? Usted puede tener hepatitis C y no saberlo porque la enfermedad no causa ningún síntoma hasta su etapa avanzada.

La creencia popular de que solo quienes usan drogas o las personas promiscuas pueden o tienen mayor riesgo de haberse contagiado con el virus de la hepatitis C no solo es un error sino también demuestra falta de conocimiento con respecto a las formas de contagio de este virus que estigmatiza socialmente a quienes lo portan. Con los medicamentos actuales que además revolucionaron la Medicina, la hepatitis C es curable en un 99 por ciento de los casos, incluso forman parte del cuadro básico de medicamentos del IMSS.

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre que representa un problema de salud pública. Este virus puede causar infección, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas y una enfermedad grave de por vida. Es la principal causa de cirrosis hepática, carcinoma hepatocelular y es el agente causal de un 25 por ciento de los enfermos de cáncer del hígado.

El 28 de julio de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados conmemoran el Día Mundial contra la hepatitis, esto con el objetivo de acrecentar la sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y las enfermedades que provoca.

El doctor Francisco Solís, jefe del área de Gastroenterología de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 71 del IMSS en Torreón, Coahuila, es una autoridad reconocida en el país al respecto. El especialista forma parte del Consejo Nacional que se enfoca a todos los temas relacionados con la hepatitis C.

"A través de los años se ha difundido que la hepatitis C es una enfermedad que se transmite exclusivamente por drogas intravenosas o por promiscuidad sexual y automáticamente a los enfermos socialmente se les ve como drogadictos o promiscuos y la realidad es que existen muchas otras formas de contagio", comentó Solís.

El especialista enfatizó que una de esas formas de contagio es haber recibido una transfusión de sangre contaminada con el virus antes de 1994: "Tenemos muchos casos de mujeres que al dar a luz tuvieron una hemorragia obstétrica en 1992 o 1993 y entonces la sangre que se utilizaba en el procedimiento no era segura porque no se conocía el virus, es decir, hacías un análisis de la sangre y aparecía como limpia pero en realidad tenía el virus pero no había una prueba para detectarla. La sangre para transfusiones es segura a partir de 1994".

El médico también hizo hincapié en el riesgo de contagio en el caso de procedimientos odontológicos que son realizados sin buena práctica clínica: "¿Y a qué me refiero con ésto?, a que si una persona va al dentista y tiene hepatitis C y no lo sabe y el dentista no esteriliza su material como debe ser, puede contagiar el virus a los pacientes siguientes y eso lo vemos porque algunos dentistas usan equipo no médico para esterilizar, usan los hornitos de cocina y eso es una desinfección inadecuada pues deberían hacerlo en un equipo de esterilización al vapor de grado médico (autoclave), que es también lo que garantiza la esterilidad en los quirófanos".

En el caso de tatuajes de todo tipo, tanto los corporales como los de procedimientos estéticos tan populares en la actualidad y que están disponibles en casi todos los centros de estética femenina como el Microblading o la Micropigmentación de cejas, ojos o labios, el riesgo de contagio es latente sin importar que se utilicen agujas nuevas.

"Esto aplica para todos los tipos de tatuaje e incluso para el tatuaje de cejas, el estético. Sí se pueden contagiar de hepatitis C porque el hecho de que se utilice una aguja nueva no garantiza que no haya transmisión del virus porque usan la misma tinta, es decir, pueden abrirte la aguja nueva para el procedimiento pero el bote de donde toman la tinta, donde sumergen la aguja, suele ser el mismo que se utilizó con otra persona y al recargar la aguja aunque sea nueva ya se contamina. Para que fuera seguro el proceso necesitarían que la tinta y la aguja fueran nuevas y se colocaran en recipientes nuevos para cada cliente y eso incrementaría mucho el costo final por eso las personas que se dedican a estos negocios no lo hacen", dijo el gastroenterólogo.

Otra forma de contagio es picarse con una aguja o una navaja o bisturí que haya estado en contacto con la sangre de un enfermo de hepatitis C, por lo que el personal médico de todo el sector Salud lo considera como un riesgo de trabajo.

Paradójicamente aunque a las personas con hepatitis C se les suele considerar como "promiscuas", la realidad es que este virus no entra en la categoría de enfermedades de transmisión sexual.

"No es una enfermedad de transmisión sexual y sin embargo está estigmatizada la persona o el paciente al respecto. La única manera de contagiarse vía sexual sería si el enfermo está sangrando, trae una herida o una cortada y la otra persona también tiene una herida o una cortada en sus órganos sexuales y hay intercambio de fluidos", dijo Solís, quien no obstante, recomienda siempre el uso del condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual y el Sida.

Al respecto, si por ejemplo una mujer portadora de hepatitis C está menstruando, de tener relaciones sexuales no podría contagiar a su pareja a menos de que ésta tenga una herida en sus órganos sexuales y haya intercambio de sangre.

Caso distinto es el de las personas que intercambian agujas -por cualquier motivo- ya sean drogas o la reutilización de una jeringa con fines de aplicar otra sustancia.

"Las agujas compartidas, por ejemplo, entre drogadictos sí es un factor de riesgo. Además, los enfermos de hepatitis C deben tener cuidado con sus objetos personales como el cortauñas, tijeras o rastrillo", explicó el especialista, quien también enfatizó que no hay riesgo de contagio por tomar del mismo vaso o lavar la ropa de forma conjunta con el resto de la ropa de la familia: "No se contagia por saliva, no se contagia por dar besos, ni por tomar agua del mismo vaso o comer de la misma cuchara, es solo por intercambio de sangre. La ropa se puede lavar junto con la ropa de las otras personas, es más, por decirlo de alguna manera somos más peligrosos nosotros, las personas que no tenemos hepatitis C, para los enfermos que los enfermos para nosotros porque el enfermo está débil de sus defensas".