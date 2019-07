Pide Zermeño priorizar pavimento y drenaje en ISN

El alcalde Jorge Zermeño Infante considera que los drenajes pluviales y sanitarios además de las pavimentaciones deben ser prioridad en el paquete de obras a realizar con recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) y que espera que se pueda llegar a un consenso con el Gobierno del Estado en ese sentido.

Se estima que son alrededor de 400 millones de pesos los que se ejercerán del ISN.

El presidente municipal dijo que será hasta la segunda semana de agosto cuando el Ayuntamiento de Torreón presente sus propuestas en ese sentido.

"Se verán propuestas y así llegar a un consenso. La prioridad son los drenajes pluviales sanitarios y pavimentaciones", dijo Zermeño, quien consideró que no es actualmente una prioridad para la ciudadanía por el momento realizar otro tipo de inversiones, como la adicional que se plantea de 80 millones de pesos al Centro de Convenciones.

El ISN es un impuesto estatal que grava la realización de pagos de dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal. Los sueldos y salarios; dinero pagado por tiempo extraordinario, bonos, primas de antigüedad, comisiones, ayudas, son considerados remuneración para este impuesto, el cual alcanza y obliga a las personas físicas o morales que en su carácter de patrones, realicen pagos por remuneración a sus trabajadores. En Coahuila se paga el 2% de ISN.

Hace unos días se llevó a cabo la primera reunión oficial para detallar las inversiones del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en la Comarca Lagunera en este 2019 donde las autoridades estatales se enfocaron en el sentido de la infraestructura carretera, atracciones turísticas y renovación de espacios públicos pero no en drenajes.

En dicha reunión el secretario de Infraestructura en el estado, Gerardo Berlanga Gotés, ya había dicho que actualmente ya se ejercen en Torreón 417 millones de pesos para esos rubros en los que insiste Zermeño a través del programa "Vamos a Michas" y que habrían sido a propuesta del Ayuntamiento.

No obstante, en Torreón hay muchas áreas que presentan problemas graves con el drenaje, basta ver los daños ocasionados cada vez que llueve e incluso en temporadas en las que no debido a que en muchas zonas los diámetros de los colectores ya no corresponden al desarrollo de la vivienda como es el caso de las colonias del Oriente, rumbo a La Joya donde hay continuos brotes de aguas negras.

No obstante el problema con los drenajes también abarca otros sectores, por ejemplo, recientemente los vecinos del Campestre La Rosita se dijeron preocupados por el regreso de la temporada de lluvias pues en la zona Paseo de los Nardos la tubería se encuentra colapsada provocando que la altura del agua al exterior rebase los 40 centímetros de alto.

En cuanto al pavimento prácticamente todo Torreón tiene problemas por el deterioro de éste, en muchas partes el problema es el drenaje y también el pavimento, tal es el caso de la avenida Juárez en su confluencia con el Diagonal Reforma y avenida Juárez y calzada México así como todo el bulevar Libertad, al oriente de Torreón sin mencionar las colonias de la periferia.

