Su salud bucal

EL ESTRÉS EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA

Cuando existe estrés, la respuesta psicológica puede ser: depresión, ansiedad, irritabilidad, insatisfacción, disturbios del sueño, dificultad de concentración, decaimiento del desempeño en el trabajo, aumento o pérdida de peso, debilitamiento del sistema inmunológico, potencializarían de los problemas digestivos y cardiovasculares, dolores de cabeza constante, artritis, irregularidades hormonales. Con la alteración de la función inmunológica, aumenta así la susceptibilidad a infecciones, cáncer, dolencias autoinmunes, alergias.

Los cambios ocurridos en la sociedad moderna son marcados. Son excitantes, frenéticos y rápidos para permitir al hombre una absorción de su ritmo y su significado. La competencia excesiva, el deseo intenso de poseer, la prisa, el miedo de otro ser humano, la presión diaria afecta la calidad de vida perjudicándola pues una rutina de inseguridad e incertidumbre necesariamente están lejos de los deseado como una buena calidad de vida.

En conclusión, estas situaciones de estrés ocasionan que el cuerpo somaticé los problemas, teniendo todo el tipo de malestares que referí, dentro del campo de la salud bucal, diariamente tenemos problemas con los pacientes causados por el estrés. Son diferentes y variados los problemas que observamos, rechinamiento o apretamiento de dientes, líneas de fractura en las piezas dentales causando en ocasiones la perdida de estas o requiriendo tratamientos rehabilitativos extensos, músculos de la cara, cuello, espalda contracturados, confundiendo a los pacientes, acudiendo en primera instancia con el neurólogo, reumatólogo, por un dolor desencadenado en los tejidos oro faciales y piezas dentales. Así mismo este fascinante mundo del estrés, y sus repercusiones, nos siguen enseñando nuevas respuestas en el organismo, problematizando su cura, la solución.

Acuden con nosotros por un problema bucal y después de la valoración clínica, nuestro diagnóstico es: problema ocasionado por estrés, en muchas ocasiones les preguntamos que, si está teniendo problemas en su vida, contestan No, muy asombrados, pero a veces es suficiente algo fuera de nuestra rutina para desequilibrarnos y somatizar molestias.

Así es la vida diaria, tenemos que buscar las alternativas para que nuestro cuerpo no reaccione al grado de darnos molestias desde las mínimas hasta las graves como un cáncer, debemos de cuidar nuestra calidad de vida, con los tips que oímos diariamente: comer sano, nutritivo, no alargar los periodos de ayuno, dormir adecuadamente (descansar realmente, y el número de horas adecuadas) hacer ejercicio, hacer yoga de preferencia, no alcohol, no cigarro, no exagerar en el consumo de cafeína. Nada con exceso todo con medida. Escuchar nuestro cuerpo, ya que la repercusión y daño es alto.