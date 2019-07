Series se despiden a la primera

Todo comienzo tiene un fin, pero a muchas series el final les llega más rápido de lo que esperaban.

La audiencia cada vez se pone más exigente y si no logran atraparlas se traduce en un menor ingreso para las compañía, las cuales optan por cancelan todo aquello que no les genere ganancias.

Las cadenas de televisión y plataformas de streaming saben que encontrar a la gallina de los huevos de oro no es fácil. De ahí que no todas las series tengan el éxito de The big bang theory o Game of thrones, ambas culminadas este año tras 12 y ocho temporadas, respectivamente.

Dice el dicho que "la tercera es la vencida" y para algunas series que anunciaron su cancelación prematuramente, antes incluso de llegar a Latinoamérica, no ha habido oportunidad ni de pasar de la primera temporada. Este año al menos 20 nuevas series como Deadly class de SyFy tuvieron esta "suerte".

Según informa el Universal, de al menos 30 shows que se despiden de las pantallas, 20 son comedia; el segundo lugar lo ocupan los dramas como The passage y Speechles, seguido por dos estrenos de ciencia ficción como The first.

Para algunos fanáticos las cancelaciones de las series tiene que ver con lo predecibles que se vuelven o lo difícil que les resulta mantener a los personajes frescos después de tantas temporadas.

Un ejemplo es Deadly class, lanzada en enero, a la que no le fue suficiente para estar en el gusto del público. La historia, basada en los cómics homónimos, registra en el sitio Rotten Tomatoes un 64% otorgado por la crítica contra un 92% de la audiencia. Protagonizada por Benedict Wong, Benjamin Wadsworth y la latina María Gabriela de Faría, se quedó en 10 capítulos y está a la espera de encontrar otra plataforma para seguir.

La misma suerte tuvo Whiskey Cavalier, protagonizada por Lauren Cohan, con una única temporada en ABC. Otras como Santa Clarita diet, de Netflix, con la ganadora del Globo de oro, Drew Barrymore, se despidieron con tres entregas.