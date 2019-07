Pequeñas especies

¡UNA NUEVA OPORTUNIDAD!

No veía recuperación alguna en "Chapy", padecía un problema respiratorio grave, al estar revisando los resultados de los análisis de sangre notaba que la glucosa se encontraba por abajo de lo normal, mientras que la urea se encontraba elevada y el antibiograma me indicaba una infección respiratoria por estafilococos.

"Chapy" es un pequeño Schnauzer de seis años de edad, tenia días que se encontraba triste, sin apetito, con tos, pérdida de peso, y adinamia, sin esa energía que le caracterizaba, siempre había gozado de perfecta salud, a excepción de una intoxicación sufrida hace unos años que lo llevaron de urgencia a la clínica convulsionándose en estado grave, del cual salió adelante afortunadamente.

Sé que todas las mascotas son únicas, pero "Chapy" es más que especial porque se comportaba y se le trataba como a un niño, sus dueños un matrimonio de la tercera edad donde la mascota es la adoración de la señora, cuando ella salía de viaje realmente sufría su esposo, era tanta su preocupación que al menor indicio de alguna enfermedad de su pequeño Schnauzer lo llevaba al día siguiente al consultorio, tal vez si se tratara de un nieto probablemente podía esperar hasta que regresara la abuela de viaje.

Al escuchar los pulmones de "Chapy" los sonidos eran crepitantes, ruidos característicos de un problema de neumonía, le inyectaba a diario antibiótico además de otros medicamentos, al principio mostró mejoría, pero pasaron los días y la salud de mi pequeño paciente quedó estática, no empeoraba pero tampoco se le veía recuperación alguna. Desafortunadamente con las infecciones respiratorias en los caninos se forman adherencias pleurales y ese era mi temor, de ahí la causa que no mostrara mejoría, los pulmones no se les veía tan dañados en las radiografías, lo cual me daba un alto grado de probabilidades de que saliera adelante con mi paciente, lo llevaban a diario al consultorio para inyectarle, le colocaba un bozal pero jamás hizo el intento de agredirme, aún sabiendo que le provocaría dolor, como si supiera que todo ese martirio era por su bien, su dueña le cargaba en brazos como si se tratase de un bebé y él colocaba sus patas delanteras sobre los hombros de ella, estoy seguro que su dueña sufría más con las inyecciones que su propia mascota.

Me sentía maniatado al no poder hacer ya nada por mi paciente, sobre todo cuando su dueña me comentaba que su mascota no era la misma de antes, esa energía y sobre todo la algarabía que mostraba al verla había desaparecido por completo, como si se...

...tratase de otro perro, afortunadamente su dueña es enfermera y comprendía la situación, sólo nos quedaba esperar y que su organismo respondiera con sus propias defensas. Pasaron algunas semanas y le ordené nuevos estudios, los resultados salieron casi idénticos en su química sanguínea, lo que varió fue el antibiograma, se había complicado la infección con pseudomona y me indicaba diferentes antibióticos sensibles a las bacterias. Inmediatamente cambiamos el tratamiento y una vez más empezó el martirio para "Chapy" con las inyecciones, incrementé la dosis casi al doble de su peso, sabiendo que me enfrentaba con un grave problema infeccioso y que se estaba volviendo crónico. Al aplicarle el tratamiento a diario le hacía la misma pregunta a su dueña, ¿Ha notado mejoría alguna en Chapy? Con cierta pena me decía que no, en ocasiones me cuestionaba el porqué no mejoraba, sin llegar a perder nunca la amabilidad y su confianza en mí, solo le decía que era cuestión de tiempo a que su organismo respondiera al tratamiento, que no se desesperara pues estábamos haciendo lo correcto, no sé si fui convincente, pero sinceramente empezaba yo a dudar de mis palabras al no ver mejoría alguna. Al terminar el tratamiento los dejé de ver durante varios días, y en una ocasión al llegar al consultorio me dijo mi asistente que la dueña de "Chapy" había ido a buscarme, sentí un vuelco en el corazón esperando la peor de las noticias, y me dijo, vino personalmente la señora a decirle que "Chapy" había vuelto a ser el mismo de antes, agradecerle una vez más por haberle dado de nuevo la oportunidad de vivir a su querida mascota.

Afortunadamente el organismo de esa pequeña criatura había respondido y sobre todo a sus dueños que siempre siguieron al pie de la letra las indicaciones y cuidados que hicieron posible "Una nueva oportunidad".