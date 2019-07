Hay 250 mil perros callejeros en La Laguna

Se estima que en la región existen alrededor de 250 mil perros callejeros, los cuales carecen de cuidados y de ser esterilizados.

Por ello, en julio, mes en que se celebra el Día del Mundial del Perro y del Perro Callejero, la asociación Ladridos con Alas, A.C. ofrecerá este domingo una campaña de Esterilización Torreón a las 10 de la mañana a la 1 de la tarde en la veterinaria San Francisco, ubicada en la Línea Verde y avenida Universidad en Villas La Merced.

Barbara Gutiérrez, coordinadora de la asociación, indicó que este domingo se realizarán esterilizaciones de gatos y perros en la veterinaria ubicada en la Línea Verde como parte de las celebraciones a los caninos.

Mencionó que se buscará que las esterilizaciones se realicen mes con mes para evitar que se multiplique el número de perros callejeros.

Las cifras que se manejan es que existen cerca de 250 mil caninos callejeros, hace 8 años se manejaban 150 mil perros sin hogar.

Destacó que con estas campañas buscan concientizar a las personas sobre la importancia de esterilizar a los caninos, pero también preocuparse por sus cuidados básicos de alimentación y atención en cuanto a vacunas.

Se pidió que las personas tomen conciencia y no regalen un cachorro o gato si la persona no tiene tiempo, dinero y espacio para cuidarlo, ya que la mayoría de los perros de la calle algún día tuvieron un dueño y fueron abandonados.

Para las personas que deseen una cita para la esterilización de su mascota deben llamar al 7512944 y acudir este domingo a partir de las 10 de la mañana, pagando una cuota de 250 pesos.

Dentro de los requisitos que se piden es que acudan con su mascota en ayuno de 12 horas, dado que se le realizará una cirugía ambulatoria, así como también no llevar perras en celo, no preñadas, no lactando, no obesos y que sean cachorros de 3 meses.